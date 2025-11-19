Economie

Miribel : un distributeur automatique de bouteilles de gaz installé

Les habitants de Miribel peuvent désormais récupérer une bouteille de gaz… à toute heure du jour et de la nuit.

Antargaz annonce l’installation d’un distributeur automatique en libre-service 24h/24 et 7j/7 chemin du Figuier, une solution destinée à faciliter l’approvisionnement dans une commune non raccordée au gaz naturel.

L’entreprise rappelle que 75% des communes françaises ne disposent pas du gaz de ville et que 10 millions de foyers utilisent régulièrement des bouteilles. Pour répondre à ces besoins, Antargaz a déployé plus de 1800 automates dans tout le pays. Leur utilisation est particulièrement forte le week-end (40%) et en soirée après 19h (28%), signe d’une demande croissante pour ce service flexible.

"Un véritable service de proximité"

Pour David Kling, directeur national des ventes : "Depuis 2012, les distributeurs automatiques de bouteilles de gaz sont un véritable service de proximité déployé sur toute la France. Antargaz a su s’adapter aux évolutions des modes de consommations pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients afin de leur offrir davantage de liberté et d’accessibilité quant à leur approvisionnement en bouteille de gaz. La récupération ou le dépôt de bouteille de gaz s’effectue en quelques clics."

9 commentaires
avatar
papyrebel le 20/11/2025 à 10:20

Explosif ! Ne doutons pas , si ce site n'est pas surveillé que les amateurs de fortes sensations l'utiliseront .

avatar
allegeance à daesh ou (la ) mamèche?(ma meche courte ou ma meche lente?) le 20/11/2025 à 06:47
boum!!quand votre coeur fait boum! a écrit le 20/11/2025 à 06h14

y a interet à equiper le truc de cameras ...insomniaques et surtout ..vigilantes

y a de quoi donner plein d idees à des terroristes petis chimistes

avatar
Pfuiiii le 20/11/2025 à 06:42

Il y a beaucoup de gens qui, travaillent de nuit, ou en décalé: le personnel médical, les employés de sécurité, certains employés d'entreprises du bâtiment et TP, du personnel hôtelier, des ouvrier(e)s faisant les trois huit etc... Sortons un peu de notre petit bocal !

avatar
boum!!quand votre coeur fait boum! le 20/11/2025 à 06:14
Tatin a écrit le 19/11/2025 à 17h31

Aller chercher une bouteille de gaz la nuit, il faut vraiment être insomniaque.

y a interet à equiper le truc de cameras ...insomniaques et surtout ..vigilantes

avatar
Ex Précisions le 19/11/2025 à 23:24

C'est sympa si ça tombe en rade un dimanche où le supermarché est fermé, et ça évite de poiroter 3h à la caisse.

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 19/11/2025 à 20:54
Tatin a écrit le 19/11/2025 à 17h31

Aller chercher une bouteille de gaz la nuit, il faut vraiment être insomniaque.

C'est en général au milieu d'une soirée crêpes que la bouteille vous lâche. Et comme on n'a pas le droit d'en stocker une de rechange sur son balcon..

avatar
Tatin le 19/11/2025 à 20:15
ou ... a écrit le 19/11/2025 à 19h13

Travailler à des horaires décalés et profiter du trajet retour à la maison ?

24H/24 et 7jrs/7 ??? On s'américanise et pas dans ce qu'il y a de meilleur. Je suis pro-Trump assumé, force et determination face aux dictateurs et je suis contre l'injustice des taxes qu'on met aux américains et qu'on ne veut pas pour nous, mais je ne suis certainement pas pour le TUC à toutes heures. La France c'est le chant du coq, le mugissement des vaches, les cloches le dimanche, et la famille réunit autour d'un repas surtout le dimanche. La tradition Française doit être sauvegardée et défendue par tous. C'est notre culture, nos traditions.

avatar
ou ... le 19/11/2025 à 19:13
Tatin a écrit le 19/11/2025 à 17h31

Aller chercher une bouteille de gaz la nuit, il faut vraiment être insomniaque.

Travailler à des horaires décalés et profiter du trajet retour à la maison ?

avatar
Tatin le 19/11/2025 à 17:31

Aller chercher une bouteille de gaz la nuit, il faut vraiment être insomniaque.

