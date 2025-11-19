Miribel : un distributeur automatique de bouteilles de gaz installé

Antargaz annonce l’installation d’un distributeur automatique en libre-service 24h/24 et 7j/7 chemin du Figuier, une solution destinée à faciliter l’approvisionnement dans une commune non raccordée au gaz naturel.
L’entreprise rappelle que 75% des communes françaises ne disposent pas du gaz de ville et que 10 millions de foyers utilisent régulièrement des bouteilles. Pour répondre à ces besoins, Antargaz a déployé plus de 1800 automates dans tout le pays. Leur utilisation est particulièrement forte le week-end (40%) et en soirée après 19h (28%), signe d’une demande croissante pour ce service flexible.
"Un véritable service de proximité"
Pour David Kling, directeur national des ventes : "Depuis 2012, les distributeurs automatiques de bouteilles de gaz sont un véritable service de proximité déployé sur toute la France. Antargaz a su s’adapter aux évolutions des modes de consommations pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients afin de leur offrir davantage de liberté et d’accessibilité quant à leur approvisionnement en bouteille de gaz. La récupération ou le dépôt de bouteille de gaz s’effectue en quelques clics."
