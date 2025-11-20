Faits Divers

Près de Lyon : il insulte puis montre ses fesses aux policiers

Dimanche après-midi, les policiers de la BAC de Villefranche-sur-Saône réalisaient un contrôle d'identité lorsqu'un individu est venu les perturber.

Sur sa trottinette, le jeune homme les a d'abord insultés, avant de baisser son pantalon pour leur montrer ses fesses.

Il a ensuite pris la fuite avant que les fonctionnaires ne parviennent à le rattraper.

Le problème majeur pour cet exhibitionniste du dimanche, c'est que malgré son jeune âge, il est déjà très bien connu pour être un élément perturbateur du quartier de la Quarantaine. Les policiers l'ayant déjà eu plusieurs fois entre les mains, ils l'ont reconnu directement.

Et ils n'ont eu qu'à se rendre chez ses parents pour pouvoir l'interpeller.

Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu partiellement les faits. Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition.

Tatin le 20/11/2025 à 22:55

" Lorsque le sage montre la lune, le sot regarde le doigt " je laisse aux philosophes et exégètes le soin de nous expliquer la signification profonde de cette sentence, mais j’aime bien aussi la blague de l’alcoolique qui cherche ses clés au pied d’un réverbère, non pas parce que c’est là qu’il les a perdues, mais parce que c’est le seul endroit éclairé où il puisse regarder !

Ch'uis t'été à lékol mê ya lontant le 20/11/2025 à 22:44
écrire pour rien dire a écrit le 20/11/2025 à 14h09

tu comptes pas le temps de lecture.

Tu envoies la requête, la réponse tombe d'elle-même, pas besoin de cliquer le moindre lien. Je te fais un copier-coller :
COPJ : Convocation par Officier de Police Judiciaire

Ça te prend 15 secondes à lire ???

un peu d'insolence le 20/11/2025 à 16:22
Loooll a écrit le 20/11/2025 à 14h27

Un gamin montre son uc et sa fini en article sur lm. Le journalisme est mort !

a quand la signature des articles de lyon mag que l'on se rende compte que le "journaliste" qui suit le tribunal n'est autre que le fils de la gardienne qui fait des piges. il est payé au clic.

Loooll le 20/11/2025 à 14:27

Un gamin montre son uc et sa fini en article sur lm. Le journalisme est mort !

écrire pour rien dire le 20/11/2025 à 14:09
Zozo bien formaté a écrit le 20/11/2025 à 13h41

1- Tu trouves que Google n’est pas assez riche et puissant pour en conseiller l'usage aux autres ?
2- Copier-coller de "COPJ" dans la zone de recherche du moteur de recherche, ça prend moins de 3 secondes et pas 15. Je viens de le faire, pour vérifier.

tu comptes pas le temps de lecture.

Zozo bien formaté le 20/11/2025 à 13:41
zozoz a écrit le 20/11/2025 à 12h40

T'as le droit de regarder sur google ca prend 15 secondes

1- Tu trouves que Google n’est pas assez riche et puissant pour en conseiller l'usage aux autres ?
2- Copier-coller de "COPJ" dans la zone de recherche du moteur de recherche, ça prend moins de 3 secondes et pas 15. Je viens de le faire, pour vérifier.

zozoz le 20/11/2025 à 12:40
Les sachants ... a écrit le 20/11/2025 à 12h15

"Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition."
Qu' il est bon et tendance d'avoir un langage que" tout le monde" ne peut comprendre .
Encore un issu de la secte des sachants ..
Cqfd

T'as le droit de regarder sur google ca prend 15 secondes

Les sachants ... le 20/11/2025 à 12:15

"Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition."
Qu' il est bon et tendance d'avoir un langage que" tout le monde" ne peut comprendre .
Encore un issu de la secte des sachants ..
Cqfd

Kid 69 le 20/11/2025 à 11:58

Bonjour, au Mexique les délinquants sont fessés avec une batte de cricket, petit investissement gros résultats.

Catalan le 20/11/2025 à 10:22

Ça se passe a Villefranche donc le tribunal sera très compréhensif.

Chris696969 le 20/11/2025 à 10:06

Encore une chance pour la France, qui est en plus un artiste en herbe...

Il faut l'encourager, voilà une chance dont la France ne peut pas se passer...

Amen le 20/11/2025 à 10:06

Celui là , sa vie est déjà toute tracée , je ne pense pas que ce sera un écrivain , un prix Nobel ou un chercheur au CNRS.
Que font ses parents , qu'attendent ils pour agir et essayer de faire quelque chose ?
Que suis je bête , j'ai compris , c'est une famille monoparentale et alors là , c'est normal !
Par contre , ce qui n'est pas normal , c'est le fait de lui attribuer une aide financière pour justement élever cette grosse "merde " du mieux possible , et là , ce n'est pas le cas !

French connection le 20/11/2025 à 09:36

il exibera son kiki aux juges du tribunal de Villefranche et sortira libre avec avertissement de ne plus recommencer ces bêtises, c'est bien
compris ? oui oui j't'y jure m'sieur l' juge

Pourquoi LYON MAG ? le 20/11/2025 à 09:22

La plus part des infos faits divers , judiciaire viennent de Villefranche,
Intéressant mais je m'en fou , LYON MAG ne connait pas LYON ?

