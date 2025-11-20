Près de Lyon : il insulte puis montre ses fesses aux policiers

Sur sa trottinette, le jeune homme les a d'abord insultés, avant de baisser son pantalon pour leur montrer ses fesses.
Il a ensuite pris la fuite avant que les fonctionnaires ne parviennent à le rattraper.
Le problème majeur pour cet exhibitionniste du dimanche, c'est que malgré son jeune âge, il est déjà très bien connu pour être un élément perturbateur du quartier de la Quarantaine. Les policiers l'ayant déjà eu plusieurs fois entre les mains, ils l'ont reconnu directement.
Et ils n'ont eu qu'à se rendre chez ses parents pour pouvoir l'interpeller.
Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu partiellement les faits. Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition.
" Lorsque le sage montre la lune, le sot regarde le doigt " je laisse aux philosophes et exégètes le soin de nous expliquer la signification profonde de cette sentence, mais j’aime bien aussi la blague de l’alcoolique qui cherche ses clés au pied d’un réverbère, non pas parce que c’est là qu’il les a perdues, mais parce que c’est le seul endroit éclairé où il puisse regarder !Signaler Répondre
Tu envoies la requête, la réponse tombe d'elle-même, pas besoin de cliquer le moindre lien. Je te fais un copier-coller :Signaler Répondre
COPJ : Convocation par Officier de Police Judiciaire
Ça te prend 15 secondes à lire ???
a quand la signature des articles de lyon mag que l'on se rende compte que le "journaliste" qui suit le tribunal n'est autre que le fils de la gardienne qui fait des piges. il est payé au clic.Signaler Répondre
Un gamin montre son uc et sa fini en article sur lm. Le journalisme est mort !Signaler Répondre
tu comptes pas le temps de lecture.Signaler Répondre
1- Tu trouves que Google n’est pas assez riche et puissant pour en conseiller l'usage aux autres ?Signaler Répondre
2- Copier-coller de "COPJ" dans la zone de recherche du moteur de recherche, ça prend moins de 3 secondes et pas 15. Je viens de le faire, pour vérifier.
T'as le droit de regarder sur google ca prend 15 secondesSignaler Répondre
"Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition."Signaler Répondre
Qu' il est bon et tendance d'avoir un langage que" tout le monde" ne peut comprendre .
Encore un issu de la secte des sachants ..
Cqfd
Bonjour, au Mexique les délinquants sont fessés avec une batte de cricket, petit investissement gros résultats.Signaler Répondre
Ça se passe a Villefranche donc le tribunal sera très compréhensif.Signaler Répondre
Encore une chance pour la France, qui est en plus un artiste en herbe...Signaler Répondre
Il faut l'encourager, voilà une chance dont la France ne peut pas se passer...
Celui là , sa vie est déjà toute tracée , je ne pense pas que ce sera un écrivain , un prix Nobel ou un chercheur au CNRS.Signaler Répondre
Que font ses parents , qu'attendent ils pour agir et essayer de faire quelque chose ?
Que suis je bête , j'ai compris , c'est une famille monoparentale et alors là , c'est normal !
Par contre , ce qui n'est pas normal , c'est le fait de lui attribuer une aide financière pour justement élever cette grosse "merde " du mieux possible , et là , ce n'est pas le cas !
il exibera son kiki aux juges du tribunal de Villefranche et sortira libre avec avertissement de ne plus recommencer ces bêtises, c'est bienSignaler Répondre
compris ? oui oui j't'y jure m'sieur l' juge
La plus part des infos faits divers , judiciaire viennent de Villefranche,Signaler Répondre
Intéressant mais je m'en fou , LYON MAG ne connait pas LYON ?