Près de Lyon : il insulte puis montre ses fesses aux policiers

Sur sa trottinette, le jeune homme les a d'abord insultés, avant de baisser son pantalon pour leur montrer ses fesses.

Il a ensuite pris la fuite avant que les fonctionnaires ne parviennent à le rattraper.

Le problème majeur pour cet exhibitionniste du dimanche, c'est que malgré son jeune âge, il est déjà très bien connu pour être un élément perturbateur du quartier de la Quarantaine. Les policiers l'ayant déjà eu plusieurs fois entre les mains, ils l'ont reconnu directement.

Et ils n'ont eu qu'à se rendre chez ses parents pour pouvoir l'interpeller.

Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu partiellement les faits. Une COPJ lui a été remise à l'issue de son audition.