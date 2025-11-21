Fondateur de Radio Nostalgie et Radio Contact à Lyon, Pierre Alberti est décédé

C'est par ces mots que la nièce de l'homme de radio a révélé son décès ce jeudi. Pierre Alberti avait 84 ans.

Ce nom ne dit peut-être plus rien aux Lyonnais, et pourtant c'est entre Rhône et Saône que ce fils de bûcheron des Alpes-Maritimes a lancé Radio Nostalgie en 1983. Alors patron d'une entreprise de démolition, il avait, deux ans plus tôt, créé Radio Contact, vite revendue pour financer Nostalgie.

Pierre Alberti avait alors été visionnaire : une radio essentiellement de chansons françaises, visant un public de quadras et de quinquas. La recette fait mouche et le réseau ne met que quelques années à devenir national.

Aujourd'hui, Nostalgie, propriété de NRJ Group, revendique plus de 3,4 millions d'auditeurs entre avril et juin 2025.

"Son départ laisse un immense vide dans notre famille, à la hauteur de tout ce qu’il représentait. Il restera une figure forte, libre et audacieuse. Merci à celles et ceux qui ont croisé sa route et qui continuent de faire vivre son héritage", poursuit sa nièce Alexandra Alberti-Vedrenne.