Près de Lyon : un hélicoptère mobilisé et l'autoroute arrêtée après un grave accident - LyonMag

L’autoroute A43 a été fermée ce samedi matin après un grave accident.

L’A43 a été temporairement coupée à la circulation ce samedi, aux alentours de 8h30, à la suite d’une collision impliquant un véhicule léger et un camion transportant des colis dans le sens Lyon–Chambéry, au niveau de Saint-Laurent-de-Mure. Les circonstances exactes de l’impact restent à préciser.

Les secours ont dépêché une vingtaine de sapeurs-pompiers sur les lieux pour prendre en charge deux blessés. Afin de permettre leur transfert rapide vers des établissements hospitaliers lyonnais, un hélicoptère de la Sécurité civile a été autorisé à se poser directement sur les voies, précise le Progrès

L’intervention a fortement perturbé le trafic : un bouchon d’environ 1,7 km a été signalé par Bison Futé. La circulation a progressivement repris, d’abord sur une voie, avant un retour plus fluide autour de 10 heures, une fois les opérations d’évacuation et le remorquage des véhicules achevés.

Une enquête a été ouverte afin d’établir le déroulé précis des faits.

ideali69 le 22/11/2025 à 14:20

Collision avec un camion contenant des colis : inutile d’en dire davantage, on a compris

parill le 22/11/2025 à 14:14

Encore au tél? sur les réseaux sociaux?

French connection le 22/11/2025 à 14:08

ceux qui encombrent les hôpitaux suite aux règlements de compte devraient aussi passer aux urgences après ceux qui y sont pour de bonnes raison. pour info

Nessou le 22/11/2025 à 13:51
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 22/11/2025 à 11h30

Il est urgent d'ouvrir des dizaines d'hôpitaux psychiatriques pour soigner tout ces paumés que la société de consommation a créée et accessoirement quelques prisons pour les cas désespérés
Tout comme le don d'organes, je propose que chacun porte une insigne de savoir s'il aime ou non la police. Comme ça, en cas d'agression ou d'attentat, on sauvera en priorité ceux qui ont envie de l'être.

Heureuse de voir que tu te portes volontaire pour l’hôpital psychiatrique ! Le rapport avec l’article ?

‎ Libriste‎ ‎ le 22/11/2025 à 11:30

Il est urgent d'ouvrir des dizaines d'hôpitaux psychiatriques pour soigner tout ces paumés que la société de consommation a créée et accessoirement quelques prisons pour les cas désespérés
Tout comme le don d'organes, je propose que chacun porte une insigne de savoir s'il aime ou non la police. Comme ça, en cas d'agression ou d'attentat, on sauvera en priorité ceux qui ont envie de l'être.

