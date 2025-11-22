L’A43 a été temporairement coupée à la circulation ce samedi, aux alentours de 8h30, à la suite d’une collision impliquant un véhicule léger et un camion transportant des colis dans le sens Lyon–Chambéry, au niveau de Saint-Laurent-de-Mure. Les circonstances exactes de l’impact restent à préciser.

Les secours ont dépêché une vingtaine de sapeurs-pompiers sur les lieux pour prendre en charge deux blessés. Afin de permettre leur transfert rapide vers des établissements hospitaliers lyonnais, un hélicoptère de la Sécurité civile a été autorisé à se poser directement sur les voies, précise le Progrès.

L’intervention a fortement perturbé le trafic : un bouchon d’environ 1,7 km a été signalé par Bison Futé. La circulation a progressivement repris, d’abord sur une voie, avant un retour plus fluide autour de 10 heures, une fois les opérations d’évacuation et le remorquage des véhicules achevés.

Une enquête a été ouverte afin d’établir le déroulé précis des faits.