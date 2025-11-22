Violente altercation entre frères près de Lyon : un adolescent blessé au couteau

Les secours ont été alertés vers 8h30 après qu’une violente altercation a opposé deux frères, âgés de 14 et 15 ans.

Selon les éléments confirmés par le parquet de Villefranche-sur-Saône à nos confrères du Progrès, la dispute a dégénéré jusqu’à une agression à l’arme blanche. Le plus jeune aurait porté plusieurs coups de couteau à son aîné. L’adolescent de 15 ans a été touché à la tête et au dos, avec une blessure plus profonde au niveau de la clavicule.

Les gendarmes, les pompiers et le Samu se sont rendus sur place. Un hélicoptère a été mobilisé pour évacuer le blessé vers un centre hospitalier adapté. Son pronostic vital n’était pas engagé. Le second frère, âgé de 14 ans, a également été transporté à l’hôpital.

Le parquet indique qu’une enquête est ouverte. Des auditions seront menées à leur sortie de l’hôpital afin d’éclaircir précisément les circonstances de ce face-à-face familial dramatique.