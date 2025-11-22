Les sapeurs-pompiers du Rhône ont été appelés peu après 14 heures, ce samedi, pour un départ de feu au deuxième étage d’un immeuble situé rue Nationale, en plein cœur de Villefranche-sur-Saône.
L’alerte est survenue au moment même où le 13 km du Marathon du Beaujolais venait de s’élancer, obligeant les secours à progresser entre les participants pour atteindre le bâtiment.
Sur place, les équipes ont rapidement sécurisé le secteur avec l’appui de la police nationale. Un périmètre a été déployé et la trajectoire des coureurs a été déviée afin de permettre l’intervention sans risque.
L’incendie, localisé dans la cuisine de l’appartement, a été rapidement circonscrit. À 14h30, les pompiers procédaient encore à la purge du plafond pour s’assurer de l’absence de résidus susceptibles de provoquer une reprise du feu.
Aucun blessé n’a été signalé. Si les courses ont été légèrement perturbées, aucune interruption n’a été décidée.
