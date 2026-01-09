La tragédie survenue à Crans-Montana, en Suisse, a profondément marqué les acteurs du monde de la nuit et les collectivités locales. Un incendie meurtrier, causé par l’usage d’artifices en intérieur, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés, dont certains sont actuellement pris en charge aux Hospices Civils de Lyon. "Cette tragédie nous concerne tous", a rappelé le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce vendredi matin, évoquant une pensée pour les victimes et les soignants.

Sans remettre en cause la réglementation existante, jugée solide lorsqu’elle est respectée, la Ville de Lyon a décidé de renforcer son arsenal de prévention. "La réglementation n’est pas là pour compliquer la vie des professionnels, mais pour répondre à des objectifs de sécurité", a souligné Grégory Doucet, insistant sur une approche construite "en coopération avec les professionnels".

Première mesure, le renforcement des contrôles. Des inspections inopinées seront menées, notamment dans les établissements qui n’étaient jusqu’ici pas soumis à des contrôles obligatoires, comme certains ERP (Etablissements recevant du public) de 5e catégorie. L’objectif est avant tout pédagogique, afin d’accompagner les gérants vers une mise en conformité complète.

Deuxième décision forte, l’interdiction prochaine des artifices de catégorie F1 en intérieur, dont les scintillants. "Pour nous assurer qu’un tel drame ne puisse pas se produire à Lyon, ces artifices seront interdits", a annoncé le maire écologiste, un arrêté municipal devant être pris dans les prochains jours.

Avec 72 établissements jugés nécessitant un renforcement du respect réglementaire en 2025, la Ville prévoit également de modifier un arrêté municipal datant de 1982 afin d’imposer un contrôle a priori à davantage d’établissements festifs, contournant ainsi un récent décret national de simplification jugé inadapté au regard des enjeux de sécurité. "Simplifier, oui, mais pas au détriment de la protection des usagers", a résumé Grégory Doucet.

Du côté des professionnels, Thierry Fontaine, président de l’Umih du Rhône, rappelle que le drame suisse résulte avant tout d’un non-respect de l’activité déclarée. "Si l’établissement avait évolué en même temps que son activité, avec les règles adaptées, il n’y aurait pas eu de catastrophe", a-t-il estimé, pointant les "glissements de catégories" comme principal risque.

“Une réflexion est engagée sur la généralisation et le financement des formations obligatoires du personnel à la sécurité incendie, afin de garantir une réaction rapide et efficace en cas d’incident. Parfois, elle est compliquée cette réglementation, parce que la vie l'est. À nous, qui sommes en responsabilité de faire appliquer cette réglementation, d'avoir l'approche la plus pédagogique, d'accompagner les professionnels pour qu'ils puissent le plus facilement se mettre en conformité”, a continué l'édile.

À Lyon, le message est clair, la fête doit pouvoir continuer, mais uniquement dans un cadre strictement sécurisé. "On a le droit de faire la fête, mais le droit de la faire en toute sécurité", a conclu le maire.