Grégory Doucet accuse Jean-Michel Aulas de vouloir "faire rentrer Lyon dans une traque aux immigrés"

La riposte est frontale. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’Union de la gauche et des écologistes s’en prend vivement aux propositions dévoilées le même jour par Jean-Michel Aulas, qu’elle qualifie de "grande supercherie" et d’exercice mêlant "fausses informations, approximations et insinuations réactionnaires".
Le clan de Grégory Doucet estime que ces annonces ont au moins le mérite de clarifier le positionnement politique de l’ancien président de l’OL, présenté comme un "homme politique de droite réactionnaire".
Premier angle d’attaque : le projet de méga-tunnel sous celui de Fourvière évoqué par Jean-Michel Aulas. L’Union de la gauche affirme que le candidat assume désormais un partenariat public-privé, ouvrant la voie à une infrastructure à péage. Un choix dénoncé comme une "ségrégation sociale et territoriale", qui ferait peser le financement sur les usagers du quotidien.
Le texte pointe également l’absence de concertation avec la commune de Saint-Fons, pourtant directement concernée par une sortie d’infrastructure et ses impacts en matière de pollution.
Immigration et sécurité : une ligne jugée "dangereuse"
Sur le volet régalien, les propos de Jean-Michel Aulas sur la fin des squats et une "ville sans immigration clandestine" d’ici fin 2026 sont qualifiés d’"absurdes et dangereux". L’Union de la gauche y voit une méconnaissance des compétences municipales et une politique de fracture sociale, susceptible de créer davantage de précarité.
"Ce vernis social, réduit à des mesures de gratuité sans gain de service, ne sut pas à masquer la vision violente de Jean-Michel Aulas sur les questions d’accueil et de solidarité. Ce qu’il propose est clair : faire rentrer Lyon dans une traque aux immigrés", dénoncent les écologistes et leurs alliés.
Autre point de crispation : la gratuité de la cantine et du périscolaire, annoncée par Jean-Michel Aulas. Pour l’Union de la gauche, le coût réel serait d’au moins 30 millions d’euros par an, bien loin des estimations de 13,8 millions avancées par le candidat. En cause notamment : la perte des financements de la CAF et l’oubli du rôle central des associations d’éducation populaire, qui assurent environ 50% de l’animation périscolaire.
"Après l’acte I du Grand Stade, Jean-Michel Aulas signe l’acte II de l’emploi démesuré de l’argent public", tacle le sénateur écologiste Thomas Dossus, évoquant un projet "inutile" et financé au détriment d’autres politiques publiques essentielles. Le collectif rappelle qu’avec 30 millions d’euros, la Ville finance aujourd’hui plus de deux fois les subventions aux crèches associatives, les deux tiers du budget du CCAS, ou encore la moitié du soutien au secteur culturel.
"Lyon est une ville d’accueil et de solidarité", insiste Grégory Doucet, dénonçant des propositions jugées "brutales" et en rupture avec l’histoire sociale de la ville.
On en a accueilli déjà 10 fois plus que l on ne pouvait. Je voterai peut être aulas au premier tour alors que j envisageais reconquête ou RN....Signaler Répondre
La réalité, c'est que les lyonnais ne veulent plus payer pour tous ces squatteurs et voleursSignaler Répondre
Une ville sans squat ni immigration ni delinquance ...le bonheur !!! Enfin juste la normalitéSignaler Répondre
Ce qui est très clair, c’est que JM AULAS ne fera pas la politique de Doucet et fort heureusement… car les lyonnais dans leur très grande majorité ne veulent pas ou plus de la politique des Écolos. Que Doucet ne comprenne pas ça, c’est grave …et c’est une raison de plus pour l’éjecterSignaler Répondre
Quand on n'a plus rien a dire, on s'agite...Signaler Répondre
Doucet c'est le Donald J Trump de Lyon. Aulas est à la dérive comme Joe Biden, l'ex président des etats unis d'amerique avec Sarselli la kamala harris des monts d'or.Signaler Répondre
Grégory Doucet dit Lyon et une ville d'accueil et de solidarité pour les QTF les dealers et les assassinsSignaler Répondre
Comment est gérée la place Sathonay devenue la place aux 100 slips !Signaler Répondre
Ça ne lui ressemble pas, preuve que son entourage et ses communicants tirent les ficelles depuis son "malaise", dont il est ressorti hagar et diminué.Signaler Répondre
Doucet et l’immigration incontrôlée, une longue et belle histoire d’amour.Signaler Répondre
C'est dingue comme les fachos de la gauche sectaire sont dans l'inversion des valeurs et la mauvaise foi. 🤢🤮Signaler Répondre
Ces deux-là et leur camp, amusent la galerie des Guignols pour simple d'esprit !!Signaler Répondre
Leur objectif commun, est de saturer l'espace médiatique, pour faire croire que les électeurs n'auront d'autres choix que de voter pour l'un ou l'autre !!
La macronie, les pastèques-islamogauchistes et lr, ont la même idéologie !!
Un homme d'argent reste un homme d'argent.
Tout comme son mentor, Emmanuel Macron, banquier de profession.
Monsieur Aulas, n'a pas perdu le nord ! ptdr
La privatisation d'un chantier à plusieurs milliards d'euros, de A à Z (chantier puis exploitation) profite seulement aux entreprises qui auront la concession !!
Rappelez-vous de TEO, des termes du contrat abusifs et de nombreuses zones d'ombre !!
Quant à sa prétendue volonté, de ne plus avoir de squat dans Lyon.
Cette promesse m'en rappelle plusieurs !
En 2017 et 2022, son mentor avait promis :
Que toutes les OQTF seraient exécutées...
Qu'il n'y aurait plus personne sans toit...
Qu'il éradiquera le narcotrafic...
La suite ont la connais ! Malheureusement !!
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient !!
Aujourd'hui, le mentor de Monsieur Aulas, a décidé d'envoyer les blindés contre les Paysans Français.
Ça malheureusement, c'est une réalité.
C'est clairement raciste de sous entendre que les squatteurs et les délinquants sont tous des étrangers !Signaler Répondre
En même temps faut bien de quelqu'un le fasse !!!! car depuis plusieurs années, des choses ont été accepté comme un encouragement a continuer et c'est pas normal par exemple de laisser le marché à la guillotiere devant le casino d'objets volés. Alors oui il y a des personnes qui déstabilise notre quotidien d'un pays civilisé.Signaler Répondre
Ce n'est pas Doucet qui s'est tapé les bidonvilles sous les voûtes de la gare près de la place J.Mace ainsi que la gestion désastratice d'hépatite A qui a correspondu avec l'évacuation des bidonvilles, merci à la maire du septième pour avoir laissé pourrir cette situation, les racistes c'est EELV qui a laissé ces sans abri d'origine étrangère dans leur cloaque, c'est beau la gauche surtout l'extrême gauche, elle aime les pauvres......et les étrangers du moment qu'ils puissent voter pour eux. Allez fin mars direction les bacs à compost.Signaler Répondre
AdieuSignaler Répondre
Admirons le Trump lyonnais dans toute sa splendeur.Signaler Répondre
Il dénonce une "ségrégation sociale et territoriale", ce n'est pas ce qu'il a fait tout le long de son mandat ;-)Signaler Répondre
Que dire ? ´Oh Lala 😂.Signaler Répondre
je suis critique vis a vis de Mr AulasSignaler Répondre
mais la gauche déforme ses propos pour l'attaquer: il a bien parlé d'immigration clandestine donc illégale, et non des immigrés qui sont en général dans la légalité.
Tout dans la mesure les écolos gauchistes....Signaler Répondre
Ce sont eux qui viennent nous parler de concertation ???? Mais je suis mort de rire. Eux qui n'ont eu de cesse depuis 2020 de rien écouter, d'avancer tête baissée dans un dogmatisme sournois, de dépenser des milliers d'euros dans des stupidités (place Bellecour, logo des TCL ...), de cliver, de faire du tout vélo sans aucun bon sens ...Signaler Répondre
Ils n'ont décidément aucune honte.
Heureusement plus que 2 mois a tenir .....
Évidemment les gauchos qui soutiennent les squatsSignaler Répondre
Pour info 5 morts dans des squats en moins d'un an
Dossus a peut être hébergé des sans abris chez lui
Bandes de tartuffes.....