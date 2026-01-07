Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas promet la fin des squats et la gratuité totale de la cantine scolaire

Le candidat aux élections municipales à Lyon veut "restaurer l’autorité républicaine" mais aussi "attaquer les inégalités dès l’enfance". Deux priorités présentées comme indissociables par l'ex-président de l'OL.

Sur le volet sécuritaire, Jean-Michel Aulas assume dans une interview à Tribune de Lyon et dans un communiqué de presse une rupture avec la politique actuelle, qu’il accuse de "laxisme". Et fixe comme objectif : "plus d’immigration illégale tolérée à Lyon", avec l’exécution systématique des décisions de justice, la fin des squats illicites et une action renforcée en lien avec l’État. Le candidat met en avant les chiffres de la préfecture, évoquant environ 650 personnes vivant actuellement dans des squats sur des terrains relevant de la Métropole et des décisions d’expulsion restées inexécutées.

La sécurité dans les transports en commun occupe également une place centrale. Jean-Michel Aulas propose la création d’une police métropolitaine des transports, dotée de 200 agents, pour un budget estimé à 15 millions d’euros par an. Et ce, en complément d’un renforcement de la police municipale et de la vidéosurveillance, avec un objectif de 1200 caméras sur le territoire lyonnais.

Cantine gratuite pour les gones et fenottes

En parallèle, le projet de JMA défend un axe social fort avec la gratuité totale de la restauration scolaire, sans condition de ressources, ainsi que la gratuité du périscolaire du soir, incluant aide aux devoirs et activités éducatives. Les équipes du candidat à la mairie de Lyon ont relevé que plus de la moitié des enfants fréquentant la cantine entre Rhône et Saône relèvent de foyers modestes.

La suppression de la participation des familles représenterait un coût net estimé à 13,8 millions d’euros par an, jugé soutenable à l’échelle du budget municipal.

Associée à la gratuité des TCL pour les ménages gagnant moins de 2500 euros nets par mois, celle de la cantine permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux Lyonnais, le candidat Coeur Lyonnais misant clairement sur une croissance pouvant redistribuer que sur une décroissance qui appauvrit.

"L’universalité garantit la simplicité administrative et l’adhésion collective", annonce Jean-Michel Aulas, qui entend, avec ces deux axes intégrés à son programme, "protéger l’espace public et protéger les enfants".