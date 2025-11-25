Trop de soirées dans sa résidence étudiante près de Lyon : il tente d'étrangler sa voisine

Agé de 29 ans, il souhaitait se concentrer sur ses études et son sommeil. Et lorsqu'il est allé voir ses voisins du dessus, le ton est monté, jusqu'à une explosion de violences.

Voyant que sa voisine prenait mal ses remarques et commençait à lui crier dessus, il l'a attrapée par le cou pour tenter de l'étrangler, avant de violemment repousser une autre femme qui tentait d'intervenir.

Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il devra également indemniser sa principale victime à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts.