Près de Lyon : le corps d'une femme disparue retrouvé derrière un magasin

Une femme d’une cinquantaine d’années, signalée disparue depuis la nuit du 13 au 14 novembre, a été retrouvée morte vendredi en fin d’après-midi à Francheville. Son corps gisait dans un secteur boisé situé derrière un supermarché.

La gendarmerie avait déployé d’importants moyens dans les jours ayant suivi sa disparition, notamment une équipe cynophile, sans parvenir à la localiser. L’appel à témoins lancé la semaine dernière n’avait pas non plus permis de la retrouver.

Selon le Progrès, la victime, qui vivait seule dans un appartement de la commune, a finalement été découverte par des proches. Son corps a été transféré à l’institut médico-légal pour des examens. Les premières observations n’ont mis en évidence aucune trace suspecte et l’hypothèse d’un suicide est privilégiée.

Une enquête est néanmoins ouverte afin d’établir précisément les circonstances du décès.