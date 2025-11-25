Droit de réponse de Ouaihid Ben Faïza

Monsieur Ouaihid BEN FAIZA, comme n’importe quel détenu, a sollicité une permission de sortir dans le strict respect des règles fixées par le code de procédure pénale. La réalité et la faisabilité de son projet professionnel ont été scrupuleusement vérifiées préalablement à l’examen de sa demande, comme c’est le cas pour tous les détenus de France.

L’échelonnement du paiement des amendes est organisé en fonction des subsides dont dispose chaque détenu en détention, grâce à son travail. À cet égard, je rappelle factuellement que la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil interdit aux détenus de travailler, et donc d’avoir des sources de revenus durant leur incarcération.