Judiciaire

Droit de réponse de Ouaihid Ben Faïza

Suite à notre article "Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin", Ouaihid Ben Faïza nous a fait parvenir un droit de réponse que nous publions in extenso.

Monsieur Ouaihid BEN FAIZA, comme n’importe quel détenu, a sollicité une permission de sortir dans le strict respect des règles fixées par le code de procédure pénale. La réalité et la faisabilité de son projet professionnel ont été scrupuleusement vérifiées préalablement à l’examen de sa demande, comme c’est le cas pour tous les détenus de France.

L’échelonnement du paiement des amendes est organisé en fonction des subsides dont dispose chaque détenu en détention, grâce à son travail. À cet égard, je rappelle factuellement que la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil interdit aux détenus de travailler, et donc d’avoir des sources de revenus durant leur incarcération.

ordrejuste le 25/11/2025 à 22:56
poulet de bresse a écrit le 25/11/2025 à 21h47

La source svp ?

https://www.europe1.fr/faits-divers/vendin-le-vieil-la-mere-du-detenu-qui-a-beneficie-dune-permission-de-sortir-en-garde-a-vue-pour-trafic-de-stupefiants-872689
Que dire, comment penser que vu le contexte une réinsertion est possible. Personnellement je n'y crois pas un instant.

pas dupe le 25/11/2025 à 22:26

Ce monsieur gerait probablement encore son business depuis sa cellule. Le quartier de haute sécurité l'a probablement encouragé à trouver un moyen de communiquer. Cette thèse est d'autant plus crédible que 1) elle coïncide avec la mise en place des QHS 2) sa propre mère est impliquée dans un traffic.
Probablement une méthode soufflée par un avocat intègre...

J6 le 25/11/2025 à 22:10
poulet de bresse a écrit le 25/11/2025 à 21h47

La source svp ?

France info

Cherche !!! le 25/11/2025 à 22:08
poulet de bresse a écrit le 25/11/2025 à 21h47

La source svp ?

Ton cerveau est capable de commander tes doigts pour écrire ton commentaire ?

Alors fais en de même sur le net et cherche !! cherche !! mdr

Assisté un jour assiduité toujours hein ???

poulet de bresse le 25/11/2025 à 21:47
Vous connaissez la dernière ??? a écrit le 25/11/2025 à 21h05

Peut-on dire de fils en mère ou de mère en fils ?
Là est la question...

La mère de cet individu, est actuellement en garde à vue pour trafic de drogues...
(placée en GAV dans l'après-midi du lundi 24 novembre 2025)

La source svp ?

Vous connaissez la dernière ??? le 25/11/2025 à 21:05

Peut-on dire de fils en mère ou de mère en fils ?
Là est la question...

La mère de cet individu, est actuellement en garde à vue pour trafic de drogues...
(placée en GAV dans l'après-midi du lundi 24 novembre 2025)

