Droit de réponse de Ouaihid Ben Faïza

Monsieur Ouaihid BEN FAIZA, comme n’importe quel détenu, a sollicité une permission de sortir dans le strict respect des règles fixées par le code de procédure pénale. La réalité et la faisabilité de son projet professionnel ont été scrupuleusement vérifiées préalablement à l’examen de sa demande, comme c’est le cas pour tous les détenus de France.
L’échelonnement du paiement des amendes est organisé en fonction des subsides dont dispose chaque détenu en détention, grâce à son travail. À cet égard, je rappelle factuellement que la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil interdit aux détenus de travailler, et donc d’avoir des sources de revenus durant leur incarcération.
Que dire, comment penser que vu le contexte une réinsertion est possible. Personnellement je n'y crois pas un instant.
Ce monsieur gerait probablement encore son business depuis sa cellule. Le quartier de haute sécurité l'a probablement encouragé à trouver un moyen de communiquer. Cette thèse est d'autant plus crédible que 1) elle coïncide avec la mise en place des QHS 2) sa propre mère est impliquée dans un traffic.Signaler Répondre
Probablement une méthode soufflée par un avocat intègre...
La mère de cet individu, est actuellement en garde à vue pour trafic de drogues...
(placée en GAV dans l'après-midi du lundi 24 novembre 2025)