"Petit merdeux" : la documentaliste d'un collège près de Lyon condamnée pour avoir dénigré des élèves

La professeure-documentaliste du collège privé Sainte-Marie à Cours dans le Rhône a été jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Il lui était reprochée d'avoir, lors des derniers mois de 2023, dénigré des élèves, allant même jusqu'à donner une tape derrière la tête à l'un d'entre eux.

"Petit merdeux", "Tu n'arriveras jamais à rien"... Autant de reproches qui avaient été accompagnés par une course-poursuite dans les couloirs avec un élève turbulent de 14 ans. Il avait fallu l'intervention de la comptable du collège pour l'empêcher de le frapper.

Condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis, la documentaliste, actuellement en arrêt et en reconversion pour devenir bibliothécaire, devra également indemniser ses victimes, à hauteur de 1800 et 200 euros.