"Petit merdeux" : la documentaliste d'un collège près de Lyon condamnée pour avoir dénigré des élèves

La professeure-documentaliste du collège privé Sainte-Marie à Cours dans le Rhône a été jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.
Il lui était reprochée d'avoir, lors des derniers mois de 2023, dénigré des élèves, allant même jusqu'à donner une tape derrière la tête à l'un d'entre eux.
"Petit merdeux", "Tu n'arriveras jamais à rien"... Autant de reproches qui avaient été accompagnés par une course-poursuite dans les couloirs avec un élève turbulent de 14 ans. Il avait fallu l'intervention de la comptable du collège pour l'empêcher de le frapper.
Condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis, la documentaliste, actuellement en arrêt et en reconversion pour devenir bibliothécaire, devra également indemniser ses victimes, à hauteur de 1800 et 200 euros.
Les gamins font ce qu'ils veulent durant les cours, et les parents laissent faire....Signaler Répondre
Convoquer les parents à chaque fois que leur gamin fait le con est la meilleure solution à adopter. Il faut que les députés créent des lois dans ce sens. Et, en plus, que celles-ci soient accompagnées de suspension d'allocations durant une année pleine.
Fort avec les faibles et faible avec les forts.
La condamnation est peut être justifiée, mais il me semble avoir régulièrement lu des délibérés avec du surcit pour des faits autrement plus graves.
Les parents n’éduquent plus leurs enfants mais pire ils ne permettent pas aux profs de le faire …
Ces jeunes arrivent à 18 ans sans éducation et ils ne comprennent pas qu’il faut travailler et respecter les autres dans la vie : normal !
Faute des parents !!