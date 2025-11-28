Judiciaire

"Petit merdeux" : la documentaliste d'un collège près de Lyon condamnée pour avoir dénigré des élèves

"Petit merdeux" : la documentaliste d'un collège près de Lyon condamnée pour avoir dénigré des élèves
"Petit merdeux" : la documentaliste d'un collège près de Lyon condamnée pour avoir dénigré des élèves - LyonMag

Elle a parfaitement perpétué la tradition des dames du CDI pas sympathiques.

La professeure-documentaliste du collège privé Sainte-Marie à Cours dans le Rhône a été jugée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Il lui était reprochée d'avoir, lors des derniers mois de 2023, dénigré des élèves, allant même jusqu'à donner une tape derrière la tête à l'un d'entre eux.

"Petit merdeux", "Tu n'arriveras jamais à rien"... Autant de reproches qui avaient été accompagnés par une course-poursuite dans les couloirs avec un élève turbulent de 14 ans. Il avait fallu l'intervention de la comptable du collège pour l'empêcher de le frapper.

Condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis, la documentaliste, actuellement en arrêt et en reconversion pour devenir bibliothécaire, devra également indemniser ses victimes, à hauteur de 1800 et 200 euros.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Curieux le 28/11/2025 à 08:28

Je serais curieux de connaître les profils des individus en question...

Signaler Répondre
avatar
:( le 28/11/2025 à 08:24

par contre dealer du shit ou planter et hop c'est dehors et libre dans la foulée. quelle justice de lâche.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 28/11/2025 à 08:11
Jesaistout a écrit le 28/11/2025 à 07h54

Bravo au tribunal de Villefranche.
Fort avec les faibles et faible avec les forts.
La condamnation est peut être justifiée, mais il me semble avoir régulièrement lu des délibérés avec du surcit pour des faits autrement plus graves.

parfaitement résumé

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 28/11/2025 à 08:06

Les gamins font ce qu'ils veulent durant les cours, et les parents laissent faire....
Convoquer les parents à chaque fois que leur gamin fait le con est la meilleure solution à adopter. Il faut que les députés créent des lois dans ce sens. Et, en plus, que celles-ci soient accompagnées de suspension d'allocations durant une année pleine.
Et si les parents râlent contre cette loi, qu'ils retournent au bled

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 28/11/2025 à 07:54

Bravo au tribunal de Villefranche.
Fort avec les faibles et faible avec les forts.
La condamnation est peut être justifiée, mais il me semble avoir régulièrement lu des délibérés avec du surcit pour des faits autrement plus graves.

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 28/11/2025 à 07:34

Au secours !
Les parents n’éduquent plus leurs enfants mais pire ils ne permettent pas aux profs de le faire …
Ces jeunes arrivent à 18 ans sans éducation et ils ne comprennent pas qu’il faut travailler et respecter les autres dans la vie : normal !
Faute des parents !!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.