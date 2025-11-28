Atteinte sexuelle sur une jument dans le Beaujolais : le septuagénaire écope de prison avec sursis

Il avait été surpris, le 26 septembre dernier, en pleine atteinte sexuelle sur une jument dans un pré à Arnas. Une automobiliste passant à proximité l'avait vu pénétrer la vulve de l'animal avec son avant-bras.

Aux juges caladois, le prévenu a expliqué avoir été séduit par la jument venue à sa rencontre et qui lui aurait présenté son arrière-train...

La pauvre bête a gardé des séquelles de cet acte, physiques et de stress.

Malgré les propos inquiétants du septuagénaire, le tribunal l'a condamné à 6 mois avec sursis et une interdiction de posséder un animal. Il devra également verser 705 euros à la propriétaire de la jument.