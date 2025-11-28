Judiciaire

Atteinte sexuelle sur une jument dans le Beaujolais : le septuagénaire écope de prison avec sursis

Atteinte sexuelle sur une jument dans le Beaujolais : le septuagénaire écope de prison avec sursis
Atteinte sexuelle sur une jument dans le Beaujolais : le septuagénaire écope de prison avec sursis - LyonMag

C'est un septuagénaire victime d'incestes durant son enfant et ayant un penchant pour la zoophilie qui s'est présenté au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Il avait été surpris, le 26 septembre dernier, en pleine atteinte sexuelle sur une jument dans un pré à Arnas. Une automobiliste passant à proximité l'avait vu pénétrer la vulve de l'animal avec son avant-bras.

Aux juges caladois, le prévenu a expliqué avoir été séduit par la jument venue à sa rencontre et qui lui aurait présenté son arrière-train...

La pauvre bête a gardé des séquelles de cet acte, physiques et de stress.

Malgré les propos inquiétants du septuagénaire, le tribunal l'a condamné à 6 mois avec sursis et une interdiction de posséder un animal. Il devra également verser 705 euros à la propriétaire de la jument.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
VHDACO le 28/11/2025 à 16:17

vous auriez pu flouter le visage de la victime !!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 28/11/2025 à 16:14

Le beaujolpif est de plus en plus néfaste, la seule solution est l'hôpital pour ce ... (pas de mot) et non pas la liberté.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 28/11/2025 à 15:39
LFI 69 a écrit le 28/11/2025 à 14h17

Le septuagénaire ne doit pas être d'origine étrangère, sinon l'article aurait déjà une cinquantaine de commentaires racistes.

"le tribunal l'a condamné à 6 mois avec sursis et une interdiction de posséder un animal"

Apparemment, il n'a pas le droit d'être malade lui... Et pourtant...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 28/11/2025 à 14:17

Le septuagénaire ne doit pas être d'origine étrangère, sinon l'article aurait déjà une cinquantaine de commentaires racistes.

Signaler Répondre
avatar
Tout va bien! le 28/11/2025 à 14:10

Et bien sur aucune obligation de soin pour ce brave monsieur pour qui tout va bien :)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.