Le kebab réinventé à Lyon by Made in Berliner !

Une viande 100% française travaillée quotidiennement à la main !

Derrière ce concept, on retrouve Pacha Kostik, propriétaire méticuleux qui a décidé de rompre avec les pratiques habituelles du métier. Sa promesse : une viande 100% française, préparée à la main, nettoyée et montée sur broche avec un souci du détail rarement vu dans la street food.

Une démarche qui lui vaut aujourd’hui une réputation solide, bien au-delà des frontières lyonnaises.

Le sérieux du travail a d’ailleurs conquis plusieurs grands noms de la cuisine : des chefs étoilés, dont Khony, chef de l’équipe gastronomique de la sélection thaïlandaise, qui n’a pas hésité à qualifier Made in Berliner de "meilleur kebab de France". Certains membres de brigades prestigieuses, comme celles du restaurant Têtedoie, viennent eux aussi régulièrement savourer la viande maison.

Les avis en ligne, parmi les plus élogieux du pays, confirment l’enthousiasme du public.

Le Gault & Millau : un objectif assumé !

Pacha Kostik voit plus loin encore. Son ambition ? Devenir le premier kebab lyonnais à décrocher une distinction Gault & Millau. Une démarche rare dans ce secteur, portée par la volonté de valoriser un sandwich souvent sous-estimé.

"Seule la qualité perdure", répète le patron, qui revendique un fast-food "travaillé, soigné, presque inspiré du service gastronomique".

Une montée en gamme avec le kebab à la truffe

Le lieu n’a pas été choisi au hasard. À l’emplacement même où Laurent Mourguet a créé Guignol, Made in Berliner bénéficie d’un passage touristique régulier. Un clin d’œil assumé :

"Je pense que s’il me voyait faire des kebabs de qualité, il en mangerait avec moi", sourit le propriétaire.

Dans cette logique de montée en gamme, l’équipe prépare d’ailleurs une nouveauté ambitieuse : un kebab à la truffe fraîchement râpée, une première à Lyon. Une création pensée pour séduire aussi bien les curieux que les amateurs de gastronomie.

Le pain, croustillant à l’extérieur et ultra-moelleux à cœur, fait déjà partie des arguments forts de la boutique, tout comme la fameuse sauce blanche maison, devenue le passage obligé des habitués. L’ensemble donne un sandwich généreux, riche en légumes, en saveurs et irréprochable sur la qualité de la viande.

"L’Original" : un kebab à la hauteur de sa réputation

Servi chaud, équilibré et surtout très savoureux, "l’Original" ne déçoit jamais !

Mention spéciale à la sauce blanche maison, qui se distingue nettement de ce que l’on trouve ailleurs.

Une adresse qui ne cesse de faire parler d’elle et qui pourrait bien, à terme, redéfinir ce qu’est un kebab haut de gamme à la lyonnaise.

Infos pratiques

Made In Berliner – 2 place Saint-Paul 69005 Lyon

09 82 68 93 85