Elles sortent de leur voiture après un accident sur l'A7 et se font percuter : 1 morte et 1 blessée grave

Ce dimanche soir, un premier accident s'est produit sur l'A7 à hauteur de Saint-Fons, dans le sens Lyon/Marseille.

Dans des circonstances encore floues, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule vers 23h. Un aquaplaning qui a immobilisé la voiture en plein milieu des voies.

Pour une raison encore inconnue, deux femmes sont sorties de l'habitacle pour marcher sur l'autoroute. C'est là qu'elles ont été violemment percutées par un véhicule.

Une femme de 27 ans est décédée sur place, malgré l'intervention des secours. L'autre victime, âgée de 25 ans, a été prise en charge dans un état grave puis hospitalisée.

Une enquête a été ouverte.

C'est moi le 01/12/2025 à 09:57

Affreux, courage aux proches des victimes et à la jeune femme blessée.

situation complexe le 01/12/2025 à 09:44

si elles étaient restées dans le véhicule, elles auraient aussi été percutées donc il fallait sortir et se mettre à l’abri

