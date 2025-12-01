Elles sortent de leur voiture après un accident sur l'A7 et se font percuter : 1 morte et 1 blessée grave

Dans des circonstances encore floues, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule vers 23h. Un aquaplaning qui a immobilisé la voiture en plein milieu des voies.

Pour une raison encore inconnue, deux femmes sont sorties de l'habitacle pour marcher sur l'autoroute. C'est là qu'elles ont été violemment percutées par un véhicule.

Une femme de 27 ans est décédée sur place, malgré l'intervention des secours. L'autre victime, âgée de 25 ans, a été prise en charge dans un état grave puis hospitalisée.

Une enquête a été ouverte.