Alerte attentat et foule dense : comment Lyon prépare la Fête des Lumières 2025

En amont d’une édition 2025 annoncée "extrêmement importante", les autorités ont détaillé les mesures de protection mises en place pour les quatre soirées de la Fête des Lumières. La préfecture renouvellera "un dispositif global de sécurisation permettant de garantir la sécurisation des périmètres, la protection des personnes, ainsi que la sécurité des transports en commun."

Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité, rappelle que : "nous attendons 2 millions de personnes, c’est considérable. Nous sommes toujours en alerte urgence attentat. Il y aura donc des dispositifs de lutte antiterroriste. Il y aura en ce sens des unités de police nationale dédiées à cette question."

Pour cette édition, trois axes structurent la stratégie de sécurité : la protection des périmètres, la sûreté des personnes et la sécurisation des transports en commun. La préfecture confirme l’engagement quotidien de "550 policiers et gendarmes nationaux, 7 sections militaires de l’opération Sentinelle, 200 policiers municipaux et 420 agents de sécurité privée."

Les périmètres concernés s’étendent de la Presqu’île aux pentes de la Croix-Rousse jusqu’à Bellecour en passant par Saint-Jean, ainsi que sur le parc de la Tête d’Or et ses abords. Les accès seront fermés une heure avant l’ouverture du parcours, "à 18h les 5 et 6 décembre et à 17 h les 7 et 8 décembre."

Les entrées seront filtrées aux 68 points d’accès. Le préfet insiste : "Inspection des sacs et des bagages demandés, les policiers pourront également effectuer des palpations de sécurité pour les levées de doute."

Deux centres de commandement

Les services de l'États mentionnent également la présence de "dispositifs anti véhicules-bélier". À ces moyens terrestres s’ajoutent "des moyens nautiques" et des équipes spécialisées comme les démineurs.Concernant la sécurité civile, le SDMIS mobilisera "plus de 120 pompiers, 35 engins et 6 casernes déportées, renforcées par des équipes du SMUR", complétés par "14 postes de secours" de la Croix-Rouge.

Un plan ORSEC spécifique est activé "afin de coordonner la réponse en cas d’événement majeur. À cet effet, deux centres de commandement réunissant les services de l’État et de la Ville de Lyon, ainsi que tous leurs partenaires, seront activés durant ces 4 jours. L’ensemble des dispositifs de secours seront placés sous l’autorité de la préfète", rappelle Antoine Guérin.

Deux centres de commandement seront opérationnels, dont l'un est une "innovation de l’année dernière qui a bien fonctionné". Le préfet indique : "Les bus ne rentreront pas dans le périmètre, la fréquence des tramways et métros sera renforcée. 350 agents de sécurité TCL mobilisés pour cette mission."

La station Vieux-Lyon sera surveillée après les incidents de l’édition précédente liés aux escaliers mécaniques. Il est ainsi conseillé de privilégier la station Bellecour.

La menace d'une grève

L’adjoint au maire chargé de la sécurité, Mohamed Chihi, confirme également que "la police municipale sera fortement mobilisée." Il précise : "Le dispositif sera le même que celui mis en place chaque année." La municipalité engagera 200 agents, renforcés par des opérateurs au CSU et "une dizaine de caméras nomades supplémentaires pour l'évènement".

Les files d’entrée du parc de la Tête d’Or ont été rallongées "pour éviter que les gens attendent à l’extérieur".

Interrogé sur une éventuelle grève des pompiers, Antoine Guérin rappelle : "Le droit de grève est un droit constitutionnel. On étudiera les conditions d’exercice de ce droit de grève en fonction des besoins sécuritaires. Aucun préavis n’a pour l'heure été déposé à ma connaissance en préfecture. Nous allons permettre à ceux qu’ils veulent faire grève de le faire, mais qu’ils le fassent dans le respect des dispositifs."

Concernant les policiers municipaux, Mohamed Chihi ajoute : "Nous ferons en sorte de désigner les policiers municipaux dans le cadre d’une réquisition afin qu’ils soient à leur poste." Pour rappel, les TCL ont également menacé de faire grève durant l'événement, ce qui compliquerait aussi l'organisation.

Comme chaque année, plusieurs arrêtés encadrent l’événement, notamment sur l’usage des artifices et la vente d’alcool à emporter. Le préfet appelle une dernière fois à la vigilance du public : "J’appelle à la responsabilité et au civisme. Dans la mesure du possible, j'invite chaque personne à venir sans sac, suivre les cheminements et à favoriser le passage des forces de l’ordre."