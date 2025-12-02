Deux arrestations après un incendie criminel à Rillieux : la mairie demandent à la justice "de débarrasser la ville de ces voyous" 

Après l’incendie criminel survenu dans la nuit du 28 novembre sur un chantier de la rue Michelet, la Ville de Rillieux évoque une "réactivité" des services et annonce ce mardi 2 décembre la reprise des travaux dès lundi. L ’incendie criminel s'était déclenché au sein d’un bâtiment en cours de démolition.

Le sinistre avait touché "la base de vie, ainsi qu’un engin" sur ce chantier de démolition-reconstruction engagé depuis plusieurs semaines.

Selon la municipalité, "les acteurs de la démolition et les services de police ont été très réactifs". Une "réunion de crise d’urgence" s’est tenue dès le samedi matin entre les élus et le bailleur, permettant "de reprendre dès lundi les travaux de démolition." Le communiqué insiste sur le renforcement "de la sécurisation du périmètre" et sur la continuité des "opérations de nettoyage et de démolition."

La Ville dénonce des actes "commis par ceux qui ne veulent pas que le quartier revive", assurant qu’elle "ne reculera pas devant ces actes de violence."

Dans les heures suivant les faits, les services de police municipale et nationale ont interpellé "2 voyous suspectés d’être les auteurs des faits." Toujours selon la Ville, ils ont été placés en garde à vue puis présentés à la justice. "Un d’entre eux est en prison, l’autre est sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement." Les deux hommes sont "très défavorablement connus des services de police" indique encore la municipalité,

La collectivité cite également le parcours judiciaire de l’un des suspects, évoquant qu’il "s’est déjà fait connaître pour avoir voulu porter plainte, accompagné par des élus d’opposition, à l’été dernier contre les forces de police suite à une interpellation contre laquelle il tentait de s’interposer." La Ville affirme que "le même délinquant a déjà été condamné pour avoir menacé de mort le petit garçon du Maire."

Alexandre Vincendet et la municipalité remercient enfin "chaleureusement les sapeurs-pompiers, les services de police ainsi que les agents municipaux pour leur réactivité et leur engagement" et demandent "à la justice de débarrasser la ville de ces voyous," sollicitant également de la préfecture "de lancer des procédures d’expulsion de leurs logements à leur encontre."