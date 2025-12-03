Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie dans un immeuble en pleine nuit

Les habitants du 16 rue Cottin, entre Gorge-de-Loup et Valmy, ont été tirés de leur sommeil dans la nuit de mardi à mercredi par un incendie survenu aux alentours d'1h30. Le feu s’est déclaré dans l’un des logements de cet ensemble résidentiel du 9e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme de 77 ans a été grièvement blessé, rapporte le Progrès. Pris en charge par les secours en urgence absolue, il a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Une seconde victime, touchée plus légèrement, a également été évacuée vers un centre hospitalier.

L’intervention a mobilisé une trentaine de pompiers, dépêchés sur place pour éteindre les flammes et sécuriser le bâtiment. Par précaution, une vingtaine d’habitants a été évacuée pendant l’opération. Ils ont pu regagner leurs logements une fois le sinistre maîtrisé.

À ce stade, l’origine de l’incendie reste inconnue. Une enquête devra déterminer ce qui a déclenché le feu dans cet immeuble.