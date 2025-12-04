Orpi recrute ! Une aventure humaine, innovante et pleine d’ambition dans le Rhône et dans la Loire

Le réseau place l’humain, l’innovation et l’accompagnement au cœur de son fonctionnement, offrant un environnement où chaque journée est différente et où l’engagement fait toute la différence.

Un réseau solide, reconnu et innovant

En intégrant Orpi, les futurs collaborateurs rejoignent un groupe présent depuis près de 60 ans — un anniversaire que l’enseigne célébrera en 2026 lors de moments forts et conviviaux. Le réseau met à disposition des outils digitaux performants, des méthodes de travail modernes ainsi que de nouveaux formats de mandats sans engagement, conçus pour simplifier l’activité des conseillers et répondre plus efficacement aux attentes des clients.

Des moyens concrets pour soutenir la réussite de ses collaborateurs

Un fichier commun acquéreurs/vendeurs partagé entre toutes les agences

Véritable avantage concurrentiel, ce fichier mutualisé offre aux nouveaux arrivants un portefeuille immédiatement exploitable, leur permettant d’être opérationnels dès leur arrivée.

Une formation interne complète et un parcours d’accompagnement structuré

Orpi propose :

• un programme de formation interne approfondi,

• un accompagnement personnalisé,

• un suivi continu pour développer durablement les compétences.

L’évolution professionnelle se construit ainsi conjointement : entre les ambitions du collaborateur et l’appui d’un réseau engagé.

Plus de 2 000 biens disponibles actuellement

Ce volume conséquent de biens permet de répondre aisément à la diversité des besoins de la clientèle.

Des opportunités dans tous les métiers de l’immobilier

Rejoindre Orpi dans le Rhône et dans la Loire, c’est bénéficier d’opportunités variées :

• transaction résidentielle,

• immobilier professionnel,

• gestion locative,

• syndic de copropriété.

La mobilité interne et les formations permettent également d’évoluer d’un métier à un autre au sein du réseau.

Un esprit d’équipe fort et fédérateur

Au-delà du professionnalisme, Orpi cultive un véritable esprit collectif. Les agences collaborent, partagent et s’entraident ; les intérêts de chacun sont défendus et les réussites célébrées. La vie du réseau est rythmée par des événements, ateliers, soirées et temps de cohésion, favorisant un cadre de travail engagé et bienveillant.

Une rémunération motivante et évolutive

Orpi propose une rémunération attractive, alignée sur les résultats de chacun, permettant de valoriser pleinement le travail et l’implication des conseillers.

Rhône et Loire : une nouvelle opportunité de carrière

Que les candidats soient déjà en poste dans l’immobilier ou en reconversion professionnelle, Orpi recherche avant tout des personnalités motivées, aimant l’accompagnement, la relation humaine et le goût du défi.

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur CV et venir découvrir un réseau qui croit en leurs capacités avant même leur premier rendez-vous client.

Orpi : la réussite se construit ensemble.