Mort d’Edgardo Greco à la prison de Lyon-Corbas : l'ex-membre présumé de la Mafia calabraise victime d'un malaise

Edgardo Greco, 66 ans, ancien membre présumé de la ’Ndrangheta interpellé en 2023 à Saint-Étienne, n’a pas survécu à un malaise survenu dans sa cellule.

Dimanche, vers 8 heures, c’est son codétenu qui a donné l’alerte. Selon son avocat, Me David Metaxas, "le massage cardiaque effectué par des gardiens puis par les secours n’a pas permis de le ramener à la vie", rapporte l'AFP. Le détenu était dans l’attente de son extradition vers l’Italie, où une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité avait été prononcée en 2006 pour un double meurtre.

Considéré comme "dangereux" par Interpol, le sexagénaire avait été localisé puis arrêté grâce au projet I-CAN, un dispositif de coopération internationale entre policiers français et carabiniers italiens. Né le 7 juin 1959, Edgardo Greco avait quitté l’Italie après sa condamnation, vivant d’abord en Allemagne puis en France sous le nom de Paolo Dimitrio. À Saint-Étienne, il avait travaillé dans plusieurs restaurants italiens avant d’ouvrir brièvement son propre établissement en 2021.

Affaibli depuis plusieurs mois, Edgardo Greco souffrait d’importants problèmes de santé. Toujours selon son avocat, Edgardo Greco était "affaibli par la maladie à la suite d’un cancer et avait fait plusieurs malaises récemment." Le pénaliste ajoute : "La seule satisfaction que m’inspire son décès est qu’il ne voulait à aucun prix retourner en Italie, où sa vie était menacée."

Le parquet de Lyon a ordonné une autopsie pour confirmer les causes de la mort. Après de longues étapes judiciaires, l’État avait finalement validé son transfert vers l’Italie début 2024.