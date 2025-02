Lyon : une nouvelle demande de remise en liberté pour Edgardo Greco

Ce jeudi 20 février à 10 heures, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon examinera une nouvelle demande de remise en liberté formulée par son avocat, Me David Metaxas.

Arrêté en février 2023 à Saint-Étienne, où il vivait sous une fausse identité, Edgardo Greco, 64 ans, attend toujours son extradition vers l’Italie, où il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour un double assassinat commis en 1991.

Depuis deux ans, celui que ses collègues connaissaient sous le prénom de "Rocco" est incarcéré en France, sans qu’aucune échéance ne soit fixée pour son transfert. “C’est un détenu modèle”, assure son avocat. “Tout le monde le respecte, tout le monde l’apprécie, que ce soit les détenus ou le personnel de l’administration pénitentiaire.”

L’avocat lyonnais entend soulever la durée de la détention provisoire de son client, qu’il estime excessive. “Cette détention excède le délai raisonnable conformément aux dispositions de la Cour européenne des droits de l’Homme. Donc il faut envisager une libération sous contrôle judiciaire.” Un argument qu'il souhaite renforcer par le passé judiciaire du sexagénaire en France : “Pendant plus de vingt ans, il n’a pas commis la moindre infraction.”

Soutenu par la communauté italienne de Saint-Étienne, qui lui a obtenu une promesse d’embauche dans la restauration et une attestation d’hébergement, Edgardo Greco dispose selon son conseil de “garanties de représentation et de réinsertion importantes”.

Reste que l’ancien fugitif est sous écrou extraditionnel, une situation sans limite de temps définie. “Les lettres de cachet, c’est fini”, souligne Me Metaxas, qui prévoit d’interpeller la cour sur l’incertitude de la procédure : “Moi, je ne sais pas combien de temps, elle va durer et vous non plus. Dans l’attente de cette procédure, pouvons-nous pas imaginer qu’Edgardo Greco soit placé sous un contrôle judiciaire strict, s’il faut, avec bracelet électronique ?”