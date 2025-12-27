Des tirs d'arme à feu dans un immeuble de Perrache à deux reprises en moins d'une semaine

A deux reprises en l'espace d'une semaine, des tirs d'arme à feu ont eu lieu à l'intérieur de cet immeuble du quartier de Perrache.

Les premiers faits remontent au 20 décembre. Ce soir-là, un tir est réalisé sur la porte d'un appartement. Puis jeudi soir, ce sont trois coups de feu qui retentissent, criblant une porte d'impacts de balles.

Selon le Progrès, une enquête a été ouverte pour identifier le ou les tireurs. On ne sait pas encore si un habitant est visé délibérément par cette tentative d'intimidation, ou si elle est liée au possible trafic de drogue qui se déroulerait dans le parking souterrain de l'immeuble.