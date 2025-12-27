Faits Divers

Des tirs d'arme à feu dans un immeuble de Perrache à deux reprises en moins d'une semaine

Des tirs d'arme à feu dans un immeuble de Perrache à deux reprises en moins d'une semaine - LyonMag

La psychose s'installe chez les habitants du 8 rue Quivogne dans le 2e arrondissement de Lyon.

A deux reprises en l'espace d'une semaine, des tirs d'arme à feu ont eu lieu à l'intérieur de cet immeuble du quartier de Perrache.

Les premiers faits remontent au 20 décembre. Ce soir-là, un tir est réalisé sur la porte d'un appartement. Puis jeudi soir, ce sont trois coups de feu qui retentissent, criblant une porte d'impacts de balles.

Selon le Progrès, une enquête a été ouverte pour identifier le ou les tireurs. On ne sait pas encore si un habitant est visé délibérément par cette tentative d'intimidation, ou si elle est liée au possible trafic de drogue qui se déroulerait dans le parking souterrain de l'immeuble.

PICATAR le 27/12/2025 à 09:46
Pauvre monde... a écrit le 27/12/2025 à 09h34

Lyon ville apaisée, ses pissotières dégenrées, ses étrons en béton, ses chiffons suspendus...

+ 1000

Pauvre monde... le 27/12/2025 à 09:34

Lyon ville apaisée, ses pissotières dégenrées, ses étrons en béton, ses chiffons suspendus...

pas d'inquiétude le 27/12/2025 à 08:45

Tout cela est tout à fait normal et nos dirigeants politiques ne s'en inquiètent pas ou si peu ?

