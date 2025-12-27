Les gens du voyage se branchent illégalement sur un transformateur près de Lyon : un incendie se déclare

Un incendie s’est déclaré vendredi en début de soirée, rue Kimmerling à Chassieu, dans un secteur sensible situé près de l’aéroport de Lyon-Bron. Le sinistre, rapidement maîtrisé, n’a pas fait de blessés mais a nécessité l’intervention conjointe des pompiers et d’Enedis afin de sécuriser le site.

Le sinistre serait lié à un branchement électrique sauvage sur un transformateur, à proximité d’un campement d’une soixantaine de caravanes de gens du voyage arrivés récemment sur des terrains privés près d’installations aéronautiques.

L’alerte a été donnée dans une zone aéroportuaire sensible, où des riverains signalent des nuisances, tandis que les occupants et la commune se renvoient la responsabilité liée au manque de places d’accueil.

Une procédure d’expulsion est engagée et sera examinée par la justice le 30 décembre, après une plainte commune de plusieurs propriétaires de Chassieu, Bron et Saint-Priest.