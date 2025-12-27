Faits Divers

Les gens du voyage se branchent illégalement sur un transformateur près de Lyon : un incendie se déclare

Un départ de feu lié à un raccordement électrique non autorisé a mobilisé les secours vendredi soir à Chassieu, à proximité immédiate de l’aéroport de Lyon-Bron.

Un incendie s’est déclaré vendredi en début de soirée, rue Kimmerling à Chassieu, dans un secteur sensible situé près de l’aéroport de Lyon-Bron. Le sinistre, rapidement maîtrisé, n’a pas fait de blessés mais a nécessité l’intervention conjointe des pompiers et d’Enedis afin de sécuriser le site.

Le sinistre serait lié à un branchement électrique sauvage sur un transformateur, à proximité d’un campement d’une soixantaine de caravanes de gens du voyage arrivés récemment sur des terrains privés près d’installations aéronautiques.

L’alerte a été donnée dans une zone aéroportuaire sensible, où des riverains signalent des nuisances, tandis que les occupants et la commune se renvoient la responsabilité liée au manque de places d’accueil.

Une procédure d’expulsion est engagée et sera examinée par la justice le 30 décembre, après une plainte commune de plusieurs propriétaires de Chassieu, Bron et Saint-Priest.

Pourquoi le tribunal le 27/12/2025 à 15:35

Je ne comprends pas pourquoi la décision du maire n’est pas exécutoire pour ce genre de délit évident
Ces gitans tournent sur ces délais administratifs toute l’année
Pourquoi ils n’ont pas de contrôle fiscaux systématiquement
Leur seuls revenus légal edt le rsa
Comment font ils pour être propriétaires de tout ça ???

marrosdesvoleursdepoules le 27/12/2025 à 14:58

L'eau gratuite
L'électricité gratuit
L'aire de repos gratuite
La caravane gratuite
Le cuivre gratuit😉
Allez au boulot les Français honnêtes, et pensez a payer impôts, taxes....

citoyennormal le 27/12/2025 à 14:40

et qui va payer ? c'est fou ce manque d'éducation, de savoir vivre de toujours profiter de tout et des autres.

