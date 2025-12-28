Faits Divers

Près de Lyon : deux hommes accrochés à l'arrière d'un bus sur la M6, la préfète condamne

Près de Lyon : deux hommes accrochés à l'arrière d'un bus sur la M6, la préfète condamne

La scène aurait été filmée vendredi soir.

Relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre deux hommes accrochés à l'arrière d'un bus TCL qui circule sur la M6 au nord de Lyon, à l'approche de Dardilly.

Une portion de route limitée à 70km/h, une vitesse qui mettait en danger de mort le duo d'inconscients filmé par un automobiliste.

Si de nombreux jeunes ont déjà été surpris en train de faire du tram-surfing, en s'accrochant à l'arrière d'un tramway dans l'agglomération lyonnaise, cette pratique reproduite sur un bus est assez inédite, surtout sur un tel trajet hors zone urbaine.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a réagi, condamnant les faits : "Ce comportement irresponsable peut vous coûter la vie. Ne soyez pas inconscient, n’imitez pas ces deux individus. Si vous êtes témoin d’un tel comportement, contactez immédiatement les autorités. La sécurité routière est l’affaire de tous".

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Akadoc le 28/12/2025 à 07:36

C'est trop débile ça arrive pas à rentrer

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 28/12/2025 à 07:32

Deux abrutis en libre circulation prouvant qu ils sont des hommes , des vrais ! Lamentable ….

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 28/12/2025 à 07:20

C'est pas bien ça, attention je vais peut-être me fâcher... un tout petit peu.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.