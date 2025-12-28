Près de Lyon : deux hommes accrochés à l'arrière d'un bus sur la M6, la préfète condamne

Relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre deux hommes accrochés à l'arrière d'un bus TCL qui circule sur la M6 au nord de Lyon, à l'approche de Dardilly.

Une portion de route limitée à 70km/h, une vitesse qui mettait en danger de mort le duo d'inconscients filmé par un automobiliste.

🚨🇫🇷 | Lyon hier soir sur le périphérique deux hommes ont été aperçus accrochés à l’arrière d’un bus alors qu’il roulait à grande vitesse scène incroyable filmée par des automobilistes présents sur place pic.twitter.com/1XhyCmF08L — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) December 27, 2025

Si de nombreux jeunes ont déjà été surpris en train de faire du tram-surfing, en s'accrochant à l'arrière d'un tramway dans l'agglomération lyonnaise, cette pratique reproduite sur un bus est assez inédite, surtout sur un tel trajet hors zone urbaine.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a réagi, condamnant les faits : "Ce comportement irresponsable peut vous coûter la vie. Ne soyez pas inconscient, n’imitez pas ces deux individus. Si vous êtes témoin d’un tel comportement, contactez immédiatement les autorités. La sécurité routière est l’affaire de tous".