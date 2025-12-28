Ain : une automobiliste tente d'éviter un renard et fait une terrible sortie de route

Une automobiliste, qui cherchait à éviter un renard, a fait une embardée puis une sortie de route. Son véhicule s'est encastré dans un poteau électrique.
Prévenus peu avant 8h, les pompiers se sont rendus sur place pour désincarcérer la victime âgée de 26 ans et la prendre en charge.
Grièvement blessée, elle a été hospitalisée dans un état d'urgence absolue. Son passager, un homme légèrement touché, a été également hospitalisé.
Tout ça pour un goupil !
Espérons qu'elle se remette vite.
Toujours savoir si on évite ou pas un animal qui traverse, si c'est petit mon choix est fait, à partir de la taille d'un sanglier c'est l'accident de toute façon.