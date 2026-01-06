Lyon : le groupe scolaire La Sauvagère, emblème du mandat de Grégory Doucet, rénové pour faire face aux épisodes de chaleur et de froid

Engagés sur près d’un an, de fin 2024 à fin 2025, les travaux se sont déroulés en deux phases successives. La première a porté sur la mise à niveau fonctionnelle et réglementaire du site : mise en conformité incendie pour un ERP de catégorie 4, augmentation de la capacité à huit classes, reprise complète des installations électriques, accessibilité généralisée, remplacement des menuiseries, étanchéité et isolation de la terrasse, ainsi qu’une réfection totale de la cour.

La seconde phase s’est concentrée sur la performance thermique et la qualité des espaces. Elle a notamment permis l’isolation et le ravalement des façades, la réfection complète des toitures, la restructuration du restaurant scolaire, désormais installé dans le bâtiment central, ainsi que la création de nouveaux préaux pour les écoles maternelle et élémentaire.

Le projet comprend également une salle dédiée à l’accueil des enfants de l’IME, renforçant l’inclusivité du site, et l’aménagement d’une cour “nature” agrandie de 640 m², pensée pour favoriser le bien-être, le jeu libre et le contact avec le vivant. Les cages d’escalier, une partie du bâtiment central et les menuiseries du logement de gardien ont également été rénovées.

Au total, 168 élèves, répartis en huit classes, bénéficient désormais d’un établissement présenté comme offrant "un confort optimal été comme hiver" selon la mairie. Le coût global de l’opération s’élève à 4,03 millions d’euros.

On se souvient que c'est à La Sauvagère que Grégory Doucet avait connu l'une des séquences les plus gênantes de sa mandature. A la rentrée 2021, il s'était exposé aux critiques d'un écolier dégoûté de découvrir sa cour d'école dégenrée. Déjà à l'époque, l'édile avait évoqué une "école emblématique de ce que l'on souhaite réaliser" durant le mandat.