Les passagers lyonnais sont-ils les plus sympas selon Uber ? - LyonMag

La capitale des Gaules se distingue par la gentillesse et la courtoisie de ses voyageurs.

Les utilisateurs d’Uber à Lyon sont cette année particulièrement bien notés. Avec une moyenne de 4,90 sur 5, les passagers lyonnais figurent parmi les plus appréciés de France.

Le classement annuel, qui compile des millions de notes sur les trajets Uber, montre une tendance claire : les villes du Nord comme Saint-Quentin dominent le haut du podium, mais Lyon se démarque aussi dans le peloton de tête, loin devant la capitale nationale, Paris, qui termine à 4,85/5, pire ville de France parmi celles évaluées.

Des résultats confirment que les passagers français continuent de progresser, la note moyenne nationale passant à 4,89 sur 5 en 2026, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale qui est de 4,84.

Lyon est donc symboliquement au-dessus de la notation moyenne française dans ce classement qui se base surtout sur des principes de courtoisie, de politesse, de ponctualité et de respect du code de la route, atout que les Lyonnais maîtrisent déjà parfaitement avec la multiplication des travaux dans son centre-ville.

Uber

6 commentaires
avatar
jesuce le 14/01/2026 à 07:49

Ça ne vaut pas un Big Tasty de chez MC Donald.

avatar
Gentil n'a qu'un oeil le 14/01/2026 à 07:36

Sympa pendant le transport, après ils se cognent la tête contre les murs, victimes des asiles publics.

avatar
En même temps le 14/01/2026 à 07:09
fantomas 2025 a écrit le 14/01/2026 à 06h10

en attendant, certains ne respectent pas les limitations de vitesse. j'ai fait un Décines Lyon l'autre jour et le chauffeur, sur la rocade est de Lyon, roulait a 155 km/h....

En venant de Decines tu espérais quoi d autre...?

avatar
taxi 1 le 14/01/2026 à 07:00
fantomas 2025 a écrit le 14/01/2026 à 06h10

en attendant, certains ne respectent pas les limitations de vitesse. j'ai fait un Décines Lyon l'autre jour et le chauffeur, sur la rocade est de Lyon, roulait a 155 km/h....

comme à marseille avec la peugeot volante

avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 06:29

Les Uber lyonnais sont-ils les plus sympas selon les passagers ?

avatar
fantomas 2025 le 14/01/2026 à 06:10

en attendant, certains ne respectent pas les limitations de vitesse. j'ai fait un Décines Lyon l'autre jour et le chauffeur, sur la rocade est de Lyon, roulait a 155 km/h....

