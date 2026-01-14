Les passagers lyonnais sont-ils les plus sympas selon Uber ?

Les utilisateurs d’Uber à Lyon sont cette année particulièrement bien notés. Avec une moyenne de 4,90 sur 5, les passagers lyonnais figurent parmi les plus appréciés de France.

Le classement annuel, qui compile des millions de notes sur les trajets Uber, montre une tendance claire : les villes du Nord comme Saint-Quentin dominent le haut du podium, mais Lyon se démarque aussi dans le peloton de tête, loin devant la capitale nationale, Paris, qui termine à 4,85/5, pire ville de France parmi celles évaluées.

Des résultats confirment que les passagers français continuent de progresser, la note moyenne nationale passant à 4,89 sur 5 en 2026, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale qui est de 4,84.

Lyon est donc symboliquement au-dessus de la notation moyenne française dans ce classement qui se base surtout sur des principes de courtoisie, de politesse, de ponctualité et de respect du code de la route, atout que les Lyonnais maîtrisent déjà parfaitement avec la multiplication des travaux dans son centre-ville.