Uber va offrir 20 000 trajets vers les principaux centres de vaccination, dont celui de Lyon

La plateforme de transports annonce ce mercredi mettre à disposition 20 000 trajets gratuits vers 168 centres de vaccination des dix principales villes françaises, dont Lyon, "pour aider les plus vulnérables à recevoir le vaccin". Ainsi, 10 000 courses seront dédiées directement aux utilisateurs éligibles à la vaccination et 10 000 courses à des partenaires associatifs qui travaillent au plus près des séniors.

Concrètement, Uber va couvrir jusqu’à 20€ des courses des passagers qui rentreront le code promotionnel 10MMV2021FR dans leur application pour se rendre vers ou depuis l’un des centres de vaccination de Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Nantes, Nice et Strasbourg.

A noter que le code promotionnel ne peut être appliqué que dans une zone géographique restreinte autour du centre et utilisé entre 7h et 20h.