Uber condamné à payer près de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC à Lyon

Le conseil des Prud'hommes de Lyon a condamné Uber à verser près de 17 millions d’euros de dommages et intérêts, d’indemnisation, de remboursement ou de salaire à 139 chauffeurs de VTC.

Au bout de trois ans de procédure, ces chauffeurs obtenu gain de cause ce vendredi, selon le Progrès.

Le géant américain a été condamné pour divers manquements au Code du travail et notamment des licenciements sans cause réelle et sérieuse, du travail dissimulé, ou encore le non-respect de la législation relative aux durées maximales du travail et au temps de repos obligatoire.

Uber a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel.