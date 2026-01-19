Près de Lyon : un ami lui confie sa voiture, il la vend pour 100 euros

C'est en réalité la misère qui a guidé l'action de cet habitant de Claivesolles, jugé à Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.
Le quadragénaire, non présent à l'audience, avait été chargé d'une mission par un ami : garder sa voiture dans son propre garage pendant quelques temps.
Les faits remontent à 2023. Et l'homme n'avait pas mis longtemps avant de craquer. En difficulté financière, il avait revendu le véhicule de son ami contre la modique somme de 100 euros.
Se rendant compte de la disparition de son bien, le propriétaire de la voiture n'a jamais pu la récupérer, l'acquéreur ayant procédé à son désossement pour obtenir les pièces selon le Progrès.
Pour se faire pardonner, l'habitant de Claivesolles lui donnait un certificat de cession d'une Renault Mégane. Sauf que ce véhicule n'existait pas, car le certificat était un faux.
Le parquet a requis 100 jours-amendes à 6 euros. Conscients de sa situation financière, les juges ont préféré le condamner à 3 mois de prison avec sursis, assortis de 3 ans d'inéligibilité.
3 ans d'inéligibilité pour la forme je présume ?Signaler Répondre
Justement en prison, il aurait fait des économies d'eau, d'électricité, de chauffage et de nourriture....
Eh ,il n'y a pas que Villefranche ,faut sortir de ton trouSignaler Répondre
Le sursis plutôt que l'amende si le gonz est insolvable ok, mais pourquoi la peine d'inéligibilité ?Signaler Répondre
SursisSignaler Répondre
Pas d amende et la balayette pour le proprio de la voiture
Douce france
on est bien a Villefranche,,,,,,,,donc sursisSignaler Répondre