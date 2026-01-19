Près de Lyon : un ami lui confie sa voiture, il la vend pour 100 euros

C'est en réalité la misère qui a guidé l'action de cet habitant de Claivesolles, jugé à Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Le quadragénaire, non présent à l'audience, avait été chargé d'une mission par un ami : garder sa voiture dans son propre garage pendant quelques temps.

Les faits remontent à 2023. Et l'homme n'avait pas mis longtemps avant de craquer. En difficulté financière, il avait revendu le véhicule de son ami contre la modique somme de 100 euros.

Se rendant compte de la disparition de son bien, le propriétaire de la voiture n'a jamais pu la récupérer, l'acquéreur ayant procédé à son désossement pour obtenir les pièces selon le Progrès.

Pour se faire pardonner, l'habitant de Claivesolles lui donnait un certificat de cession d'une Renault Mégane. Sauf que ce véhicule n'existait pas, car le certificat était un faux.

Le parquet a requis 100 jours-amendes à 6 euros. Conscients de sa situation financière, les juges ont préféré le condamner à 3 mois de prison avec sursis, assortis de 3 ans d'inéligibilité.