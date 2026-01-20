Faits Divers

Près de Lyon : un jeune d'origine syrienne lacéré au visage, la piste d’une agression raciste étudiée

Près de Lyon : un jeune d'origine syrienne lacéré au visage, la piste d’une agression raciste étudiée
Près de Lyon : un jeune d'origine syrienne lacéré au visage, la piste d’une agression raciste étudiée - LyonMag

Un mineur de 17 ans a dénoncé une attaque violente sur fond d’injures raciales dans l’est lyonnais.

Les faits se sont produits lundi 19 janvier, vers 7h30, au pied d’un immeuble situé à Décines-Charpieu, dans l’est de la métropole de Lyon.  Un jeune homme de 17 ans, d’origine syrienne, dit avoir été agressé par trois individus encagoulés, habillés de noir.

Selon les éléments rapportés par la victime et confirmés par des sources policières citées par Franceinfo, les agresseurs lui auraient rasé les sourcils et entaillé le visage, tout en proférant des injures à caractère racial et religieux. Le mineur, inconnu des services de police, a ensuite déposé plainte auprès du parquet de Lyon.

Pris en charge médicalement, l’adolescent présente plusieurs plaies superficielles, notamment au menton et à la joue. Son état a conduit à une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, selon les mêmes sources.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour violences aggravées, les faits étant qualifiés comme commis en réunion, avec arme, et en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs.

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Jacques3 le 20/01/2026 à 11:34
Lyonnaise Presqu'ile a écrit le 20/01/2026 à 11h01

A 3 contre un et encagoulés, la lâcheté habituelle de l'ED rampante

Et on lance la polémique mais ceux qui sont habillés comme écrit dans l'article sont plus souvent avec vous les gauchos.

Signaler Répondre
avatar
mendes le 20/01/2026 à 11:20
Lyonnaise Presqu'ile a écrit le 20/01/2026 à 11h01

A 3 contre un et encagoulés, la lâcheté habituelle de l'ED rampante

étonnant pour le moins...

Signaler Répondre
avatar
Nahna le 20/01/2026 à 11:19

Raciste mais pas du tout ! c’est la gauche qui le dit cela

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 20/01/2026 à 11:17
Lyonnaise Presqu'ile a écrit le 20/01/2026 à 11h01

A 3 contre un et encagoulés, la lâcheté habituelle de l'ED rampante

PLUTOT LA METHODE DES GAUCHIASSES ANTIFA

Signaler Répondre
avatar
Cinéma le 20/01/2026 à 11:11

On découvrira que tout est inventé
Je je connais pas de cas similaire dans le quartier
Surtout pour un inconnu
On parlera de came
Ou tout simplement un tocard qui s’est fait lardé et qui ment pour sauver la face
Ça dégage

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/01/2026 à 11:03

Encore un coup des bouddhistes ;-)

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaise Presqu'ile le 20/01/2026 à 11:01

A 3 contre un et encagoulés, la lâcheté habituelle de l'ED rampante

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.