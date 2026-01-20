Près de Lyon : un jeune d'origine syrienne lacéré au visage, la piste d’une agression raciste étudiée

Les faits se sont produits lundi 19 janvier, vers 7h30, au pied d’un immeuble situé à Décines-Charpieu, dans l’est de la métropole de Lyon. Un jeune homme de 17 ans, d’origine syrienne, dit avoir été agressé par trois individus encagoulés, habillés de noir.
Selon les éléments rapportés par la victime et confirmés par des sources policières citées par Franceinfo, les agresseurs lui auraient rasé les sourcils et entaillé le visage, tout en proférant des injures à caractère racial et religieux. Le mineur, inconnu des services de police, a ensuite déposé plainte auprès du parquet de Lyon.
Pris en charge médicalement, l’adolescent présente plusieurs plaies superficielles, notamment au menton et à la joue. Son état a conduit à une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, selon les mêmes sources.
Une enquête judiciaire a été ouverte pour violences aggravées, les faits étant qualifiés comme commis en réunion, avec arme, et en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs.
Et on lance la polémique mais ceux qui sont habillés comme écrit dans l'article sont plus souvent avec vous les gauchos.Signaler Répondre
étonnant pour le moins...Signaler Répondre
Raciste mais pas du tout ! c’est la gauche qui le dit celaSignaler Répondre
PLUTOT LA METHODE DES GAUCHIASSES ANTIFASignaler Répondre
On découvrira que tout est inventéSignaler Répondre
Je je connais pas de cas similaire dans le quartier
Surtout pour un inconnu
On parlera de came
Ou tout simplement un tocard qui s’est fait lardé et qui ment pour sauver la face
Ça dégage
Encore un coup des bouddhistes ;-)Signaler Répondre
A 3 contre un et encagoulés, la lâcheté habituelle de l'ED rampanteSignaler Répondre