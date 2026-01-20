Près de Lyon : un jeune d'origine syrienne lacéré au visage, la piste d’une agression raciste étudiée

Les faits se sont produits lundi 19 janvier, vers 7h30, au pied d’un immeuble situé à Décines-Charpieu, dans l’est de la métropole de Lyon. Un jeune homme de 17 ans, d’origine syrienne, dit avoir été agressé par trois individus encagoulés, habillés de noir.

Selon les éléments rapportés par la victime et confirmés par des sources policières citées par Franceinfo, les agresseurs lui auraient rasé les sourcils et entaillé le visage, tout en proférant des injures à caractère racial et religieux. Le mineur, inconnu des services de police, a ensuite déposé plainte auprès du parquet de Lyon.

Pris en charge médicalement, l’adolescent présente plusieurs plaies superficielles, notamment au menton et à la joue. Son état a conduit à une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, selon les mêmes sources.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour violences aggravées, les faits étant qualifiés comme commis en réunion, avec arme, et en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs.