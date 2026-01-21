Lyon : la piste de la Sarra a rouvert partiellement

Cet écrin de verdure du 5e arrondissement et de Lyon était fermé depuis la fin de l’activité de l’accrobranche qui avait fragilisé le système racinaire de la partie boisée.

"Après analyse de l’état des arbres par les services et appréciation des différentes contraintes du site (inclinaison forte, présence de galeries, balmes), la partie enherbée est désormais considérée comme sans risque et est ouverte depuis le 20 janvier", a indiqué ce mercredi la Ville de Lyon.

La partie boisée reste, quant à elle, fermée pour permettre aux arbres qui étaient équipés par l’accrobranche de se régénérer suffisamment.

Une ouverture au public est pour l’instant prévue pour 2028.