Tags nazis sur une affiche électorale près de Lyon : le maire dépose plainte après une vandalisation

Une affiche électorale de Christophe Bouvier, maire socialiste sortant et candidat à un nouveau mandat à Chasse-sur-Rhône dans le Nord-Isère, a été retrouvée couverte d’une croix gammée. Le visage du candidat a notamment été détourné par une moustache d'Adolf Hitler, des symboles nazis et des insultes.

Une dégradation que l’élu a relaté sur les réseaux sociaux avant de saisir la justice.

Christophe Bouvier dénonce une atteinte directe aux valeurs démocratiques et au respect du débat public. Il estime que ce type de dégradation dépasse largement le cadre d’une opposition politique classique et alimente un climat délétère à l’approche des élections municipales. Une plainte a été déposée afin que les auteurs de ces dégradations et d’éventuelles pressions soient identifiés.

"La campagne municipale ne peut en aucun cas servir de prétexte à la diffamation, à la haine ou aux pressions constitutives d’infractions pénales", réagit-il.

Des membres de son équipe auraient signalé avoir été suivis ou intimidés par des personnes liées à une liste concurrente. Si ces faits sont confirmés, ils pourraient constituer des comportements répréhensibles et incompatibles avec une campagne électorale sereine.