Tags nazis sur une affiche électorale près de Lyon : le maire dépose plainte après une vandalisation

À Chasse-sur-Rhône, une affiche de campagne du maire sortant a été dégradée par des inscriptions et symboles à caractère nazi, alors que l’élu a décidé de porter plainte.

Une affiche électorale de Christophe Bouvier, maire socialiste sortant et candidat à un nouveau mandat à Chasse-sur-Rhône dans le Nord-Isère, a été retrouvée couverte d’une croix gammée. Le visage du candidat a notamment été détourné par une moustache d'Adolf Hitler, des symboles nazis et des insultes.

Une dégradation que l’élu a relaté sur les réseaux sociaux avant de saisir la justice.

Christophe Bouvier dénonce une atteinte directe aux valeurs démocratiques et au respect du débat public. Il estime que ce type de dégradation dépasse largement le cadre d’une opposition politique classique et alimente un climat délétère à l’approche des élections municipales. Une plainte a été déposée afin que les auteurs de ces dégradations et d’éventuelles pressions soient identifiés.

"La campagne municipale ne peut en aucun cas servir de prétexte à la diffamation, à la haine ou aux pressions constitutives d’infractions pénales", réagit-il.

Des membres de son équipe auraient signalé avoir été suivis ou intimidés par des personnes liées à une liste concurrente. Si ces faits sont confirmés, ils pourraient constituer des comportements répréhensibles et incompatibles avec une campagne électorale sereine.

avatar
Chris6969699 le 24/01/2026 à 15:07
LFI 69 a écrit le 24/01/2026 à 10h50

Ça sent à plein nez la manipulation.

"maire socialiste"

Effectivement, les manipulateurs étant aussi ceux qui applaudissent des 2 mains après avoir nazifie les affiches des candidats de la droite patriote...

Signaler Répondre
avatar
tonton 2 le 24/01/2026 à 14:48

La petite moustache lui va bien

Signaler Répondre
avatar
Glok le 24/01/2026 à 14:31

Bof une histoire de campagne puante ni plus ni moins
L'œuvre d'un gosse

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 24/01/2026 à 13:00
exactement a écrit le 24/01/2026 à 12h48

Voila, c'est soit l'œuvre d'un gamin de 12 ans avec des difficultés psychologiques, soit l'œuvre d'un neuneu du RN.
Psychiquement et comportementalement, c'est très proche.

Tu peux aussi remplacer EN par LFI ou tout autre parti ......
Les débiles, ça courre les rues ....

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 24/01/2026 à 12:54
papyrebel a écrit le 24/01/2026 à 10h53

Cette croix n'est pas la création d'un parti " nazi" comme vous le mentionnez ni la moustache d'ailleurs ...Elle est beaucoup plus ancienne et nous la retrouvons chez les Hindous , tournant en sens inverse . Quant à la moustache , il en est de même. Les auteurs auraient mieux fait de dénoncer le comportement des socialistes à l'Assemblée lors des derniers votes ...en le mentionnant sur les affiches .

Jamais, dans l'article, il n'a été mentionné que les nazis avaient créé ce logo mais il est bien sous-entendu qu'ils l'ont utilisé. De plus, l'ajout de la moustache fait bien plus penser au nazisme qu'à l'hindouisme.

Signaler Répondre
avatar
exactement le 24/01/2026 à 12:48
Catalan a écrit le 24/01/2026 à 11h00

Soit une manipulation , soit un debile , soit un mecontent , soit les trois a la fois .

Voila, c'est soit l'œuvre d'un gamin de 12 ans avec des difficultés psychologiques, soit l'œuvre d'un neuneu du RN.
Psychiquement et comportementalement, c'est très proche.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 24/01/2026 à 12:37

Il a raison de porter plainte.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 24/01/2026 à 11:54
J6 a écrit le 24/01/2026 à 10h42

La démocratie stalino islamique en somme

Sous Staline, aucune religion n'a droit de cité..
Les rouges sont petris de défauts, mais ils ont la qualité de dégommer les religieux.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 24/01/2026 à 11:50
Catalan a écrit le 24/01/2026 à 11h00

Soit une manipulation , soit un debile , soit un mecontent , soit les trois a la fois .

C'est un classique en même temps.
Le plus souvent ce sont des collégiens à l'oeuvre, ou l'équivalent en âge mental.. les affiches électorales sont toujours une cible de choix.
C'est facile. Et quand on ne sait pas de quoi on parle encore plus.

Sincèrement, je n'ai jamais vu de panneau électoral sans "annotation" d'une manière ou d'une autre.

Signaler Répondre
avatar
basstemp le 24/01/2026 à 11:36
LFI 69 a écrit le 24/01/2026 à 10h50

Ça sent à plein nez la manipulation.

Ca pue a plein nez LFI ... D'autant + que cette semaine on sait qu'il y a eu de nouvelles bisbilles entre LFI & le PS a l'Assemblée Nationale au sujet je crois d'une motion de censure rejetée grace au PS : On a vu des militants LFI piquer la mouche a ce sujet sur X ...

Mais cette semaine, il s'est passé tellement de trucs ou LFI est impliqué, s'embrouillant avec tel ou tel ancien allié a gauche (PS) ou encore s'embrouillant avec Jacobelli RN a l'AN (qui vous a renvoyé dans la réalité sur la défense des droits des femmes et la menace islamiste sur les libertés des homo ect)

Et encore a d'autres sujets : Ca n'a pas arrêté de baver dans tout les sens, et ça fait poster, jacter les militants LFI sur X et génère des histoires et embrouille a l'infini, au point qu'il y en a eu tellement cette semaine, qu'on ne sait meme plus de quoi on parle ! On sait juste que les gauchistes bavent , éructent, se prennent pour des hommes aussi (léo-ment qui s'est pris pour une racaille en exigeant a l'AN que le président de l'Assemblée supplément descende de sa chair s'expliquer "comme des hommes" ... Pitoyable de voir ça, tomber si bas !!!)

Ah ça a été une semaine ultra chargée en trisomie LFI, mongolerie a tout les étages : Un LFI qui bave et vomit sa haine quelque soit le sujet !

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 24/01/2026 à 11:20
LFI 69 a écrit le 24/01/2026 à 10h50

Ça sent à plein nez la manipulation.

Ben voyons, la touche de facilité.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 24/01/2026 à 11:00

Soit une manipulation , soit un debile , soit un mecontent , soit les trois a la fois .

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 24/01/2026 à 10:53

Cette croix n'est pas la création d'un parti " nazi" comme vous le mentionnez ni la moustache d'ailleurs ...Elle est beaucoup plus ancienne et nous la retrouvons chez les Hindous , tournant en sens inverse . Quant à la moustache , il en est de même. Les auteurs auraient mieux fait de dénoncer le comportement des socialistes à l'Assemblée lors des derniers votes ...en le mentionnant sur les affiches .

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 24/01/2026 à 10:50

Ça sent à plein nez la manipulation.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 24/01/2026 à 10:42

La démocratie stalino islamique en somme

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/01/2026 à 10:42

Encore des lfistes qui s'ennuient...

Signaler Répondre

