"Stop aux bombardements" : un rassemblement annoncé devant le consulat américain à Lyon

Plusieurs organisations appellent à un rassemblement ce lundi à 18 heures devant le consulat des États-Unis, dans le 2e arrondissement de Lyon. Elles entendent dénoncer les bombardements en Iran et au Liban ainsi que les politiques qu’elles qualifient de militaristes.

Dans un communiqué, les organisations signataires disent condamner "avec la plus grande fermeté" l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Elles dénoncent également "les massacres perpétrés par Israël au Liban" ainsi que les représailles menées contre les pays de la région hébergeant des bases américaines.

CGT, FO, Solidaires, FSU et CNT appellent à "l’arrêt des bombardements en Iran et au Liban dont les populations sont les principales victimes" et demandent "un cessez-le-feu immédiat". Les organisations réaffirment également leur demande "d’arrêt des massacres en Palestine".

Dans leur texte, les syndicats critiquent aussi ce qu’elles décrivent comme une montée du militarisme. Ils estiment que "le militarisme n’a jamais permis l’amélioration des droits des travailleurs".

Les signataires pointent aussi l’augmentation du budget militaire français, estimée à "près de 7 milliards d’euros", alors que "l’école, la santé et la Sécurité sociale sont attaquées".

Les organisations entendent porter ces revendications lors d’un rassemblement unitaire prévu lundi 16 mars à 18 heures devant le consulat des États-Unis, situé 2 rue du Président-Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon.

Des représentants de différentes communautés ayant récemment participé à des mobilisations contre "la réaction et l’impérialisme" devraient également être présents lors de ce rassemblement.