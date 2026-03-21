"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty" : convoqué pour parler de son fils turbulent, le père menace son professeur

L'entretien devait permettre de trouver une solution pour remettre cet adolescent dans le droit chemin. Il a finalement conduit à l'interpellation de son père.

Ce jeudi, père et fils étaient convoqués par les professeurs du collège Frédéric Mistral de Feyzin. Car le collégien avait déjà écopé de 5 sanctions depuis le début de l'année. Mais pour le parent d'élève, le problème venait en réalité du corps enseignant, qu'il a accusé d'harceler son fils.

"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty", a-t-il alors asséné avant de quitter les lieux. Une référence lourde de sens au professeur victime d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine en 2020.

Interrogée par le Progrès, la professeure principale de l'élève a estimé que le cas de ce dernier n'était pas si inquiétant puisqu'il n'avait "que 5 sanctions" depuis septembre. Et a réclamé davantage de moyens pour son établissement.

Le maire de Feyzin Marc Mamet a réagi plus vivement, estimant que "menacer un enseignant, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous".

Le père du collégien a été interpellé vendredi et placé en garde à vue. Les cours avaient été annulés suite à la grève organisée par les professeurs.

Les faits ont été signalés au procureur de la République et une protection fonctionnelle a été accordée à l'enseignant menacé pour couvrir ses frais de justice.