"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty" : convoqué pour parler de son fils turbulent, le père menace son professeur

L'entretien devait permettre de trouver une solution pour remettre cet adolescent dans le droit chemin. Il a finalement conduit à l'interpellation de son père.
Ce jeudi, père et fils étaient convoqués par les professeurs du collège Frédéric Mistral de Feyzin. Car le collégien avait déjà écopé de 5 sanctions depuis le début de l'année. Mais pour le parent d'élève, le problème venait en réalité du corps enseignant, qu'il a accusé d'harceler son fils.
"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty", a-t-il alors asséné avant de quitter les lieux. Une référence lourde de sens au professeur victime d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine en 2020.
Interrogée par le Progrès, la professeure principale de l'élève a estimé que le cas de ce dernier n'était pas si inquiétant puisqu'il n'avait "que 5 sanctions" depuis septembre. Et a réclamé davantage de moyens pour son établissement.
Le maire de Feyzin Marc Mamet a réagi plus vivement, estimant que "menacer un enseignant, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous".
Le père du collégien a été interpellé vendredi et placé en garde à vue. Les cours avaient été annulés suite à la grève organisée par les professeurs.
Les faits ont été signalés au procureur de la République et une protection fonctionnelle a été accordée à l'enseignant menacé pour couvrir ses frais de justice.
Chris nous vivons une époque troublée...Signaler Répondre
Si vous travailliez dans un établissement scolaire vous sauriez qu'il est très peu probable que ce soit le cas. Vos clichés se fracasseraient sur la réalité.Signaler Répondre
Surtout pas au moment des élections municipales !Signaler Répondre
Vos exagérations ridicules discréditent vos propos.Signaler Répondre
le père menace son professeur et bien a la place de se remettre en question. Telle père telle fils pas étonnant que l'enfant sois ainsi, le papa devrait faire un stage de bonne conduite parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris dans la vie en société.Signaler Répondre
tel père tel fils … et malgré ça les gens votent LFISignaler Répondre
Derrière les fonctionnement de certains gamins, il a celui des parents, souvent plus grave encore...Signaler Répondre
forgent leurs propres chainesSignaler Répondre
Votez LFI 🤔 Bientôt les élues voilées au conseil municipal! le burkini obligatoire 🤔Signaler Répondre
Réaction curieuse qui explique peut-être bien des comportements.Signaler Répondre
Un électeur de LFISignaler Répondre
Un prénom peut-être ?Signaler Répondre
ce harcèlement de nos professeurs auprès de nos jeunes bambins est insupportable, comme dirait Cendrine !Signaler Répondre
5 sanctions depuis la rentrée scolaire moins déjà 45 jours de vacances c est pas inquiétant pour la prof.Heureusement que le maire a plus de courage.Signaler Répondre
Enfant éduqué avec la méthode Montessori...Signaler Répondre
Lourde amande et prison ferme il y a un moment où la tolérance s'arrête.Signaler Répondre
Exclusion de cet élève et prison ferme pour le père, il réfléchira à l'avenir.Signaler Répondre
Un père d'élève à qui on a appris ses "droits" mais jamais parlé de ses DEVOIRS, en premier lieu celui d'éduquer ses enfants.Signaler Répondre
la professeur qui déclare que 5 sanctions c est pas inquiétant.Bon en clair elle est morte de trouille.Signaler Répondre
Certains parents auraient besoin de rééducation avant de pouvoir éduquer leurs enfants. Soutien aux enseignants qui se battent tous les jours contre l'ignorance.Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clair par leur vote : ils n en ont pas assez ils en redemandentSignaler Répondre
Encore un électeur LFI adepte de la violence sous toutes ses formes.Signaler Répondre
C'est un véritable fléau.
Pas de plainte de déposée, au moins de la part du prof ?Signaler Répondre