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"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty" : convoqué pour parler de son fils turbulent, le père menace son professeur

"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty" : convoqué pour parler de son fils turbulent, le père menace son professeur

Ce jeudi 19 mars, la tension a été vive au collège Frédéric Mistral de Feyzin. Un homme, venu chercher son fils très turbulent, a menacé un professeur avant d'être interpellé.

L'entretien devait permettre de trouver une solution pour remettre cet adolescent dans le droit chemin. Il a finalement conduit à l'interpellation de son père.

Ce jeudi, père et fils étaient convoqués par les professeurs du collège Frédéric Mistral de Feyzin. Car le collégien avait déjà écopé de 5 sanctions depuis le début de l'année. Mais pour le parent d'élève, le problème venait en réalité du corps enseignant, qu'il a accusé d'harceler son fils.

"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty", a-t-il alors asséné avant de quitter les lieux. Une référence lourde de sens au professeur victime d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine en 2020.

Interrogée par le Progrès, la professeure principale de l'élève a estimé que le cas de ce dernier n'était pas si inquiétant puisqu'il n'avait "que 5 sanctions" depuis septembre. Et a réclamé davantage de moyens pour son établissement.

Le maire de Feyzin Marc Mamet a réagi plus vivement, estimant que "menacer un enseignant, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous".

Le père du collégien a été interpellé vendredi et placé en garde à vue. Les cours avaient été annulés suite à la grève organisée par les professeurs.

Les faits ont été signalés au procureur de la République et une protection fonctionnelle a été accordée à l'enseignant menacé pour couvrir ses frais de justice. 

23 commentaires
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Reponse à Chris le 21/03/2026 à 13:52

Chris nous vivons une époque troublée...

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toujours pareil le 21/03/2026 à 13:31
mazipoumo a écrit le 21/03/2026 à 10h40

Enfant éduqué avec la méthode Montessori...

Si vous travailliez dans un établissement scolaire vous sauriez qu'il est très peu probable que ce soit le cas. Vos clichés se fracasseraient sur la réalité.

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oh malheureux le 21/03/2026 à 13:31
Autocat a écrit le 21/03/2026 à 11h00

Un prénom peut-être ?

Surtout pas au moment des élections municipales !

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toujours pareil le 21/03/2026 à 13:29
ça arrive a écrit le 21/03/2026 à 12h08

Votez LFI 🤔 Bientôt les élues voilées au conseil municipal! le burkini obligatoire 🤔

Vos exagérations ridicules discréditent vos propos.

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citoyennormal le 21/03/2026 à 12:38

le père menace son professeur et bien a la place de se remettre en question. Telle père telle fils pas étonnant que l'enfant sois ainsi, le papa devrait faire un stage de bonne conduite parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris dans la vie en société.

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cri69 le 21/03/2026 à 12:25

tel père tel fils … et malgré ça les gens votent LFI

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Obsdu9 le 21/03/2026 à 12:22

Derrière les fonctionnement de certains gamins, il a celui des parents, souvent plus grave encore...

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ils -elles le 21/03/2026 à 12:14
Catalan a écrit le 21/03/2026 à 10h15

la professeur qui déclare que 5 sanctions c est pas inquiétant.Bon en clair elle est morte de trouille.

forgent leurs propres chaines

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ça arrive le 21/03/2026 à 12:08

Votez LFI 🤔 Bientôt les élues voilées au conseil municipal! le burkini obligatoire 🤔

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PICATAR le 21/03/2026 à 11:27
Catalan a écrit le 21/03/2026 à 10h44

5 sanctions depuis la rentrée scolaire moins déjà 45 jours de vacances c est pas inquiétant pour la prof.Heureusement que le maire a plus de courage.

Réaction curieuse qui explique peut-être bien des comportements.

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Un parti sûrement le 21/03/2026 à 11:11
Autocat a écrit le 21/03/2026 à 11h00

Un prénom peut-être ?

Un électeur de LFI

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Autocat le 21/03/2026 à 11:00

Un prénom peut-être ?

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El Libristo le 21/03/2026 à 10:55

ce harcèlement de nos professeurs auprès de nos jeunes bambins est insupportable, comme dirait Cendrine !

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Catalan le 21/03/2026 à 10:44

5 sanctions depuis la rentrée scolaire moins déjà 45 jours de vacances c est pas inquiétant pour la prof.Heureusement que le maire a plus de courage.

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mazipoumo le 21/03/2026 à 10:40

Enfant éduqué avec la méthode Montessori...

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Winchester 73 le 21/03/2026 à 10:32

Lourde amande et prison ferme il y a un moment où la tolérance s'arrête.

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Knox le 21/03/2026 à 10:27

Exclusion de cet élève et prison ferme pour le père, il réfléchira à l'avenir.

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raslebol69 le 21/03/2026 à 10:23

Un père d'élève à qui on a appris ses "droits" mais jamais parlé de ses DEVOIRS, en premier lieu celui d'éduquer ses enfants.

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Catalan le 21/03/2026 à 10:15

la professeur qui déclare que 5 sanctions c est pas inquiétant.Bon en clair elle est morte de trouille.

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Solidarité aux enseignants le 21/03/2026 à 10:14

Certains parents auraient besoin de rééducation avant de pouvoir éduquer leurs enfants. Soutien aux enseignants qui se battent tous les jours contre l'ignorance.

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Plébiscite pour l extrême gauche le 21/03/2026 à 10:10

Les lyonnais ont été clair par leur vote : ils n en ont pas assez ils en redemandent

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Solidarité 69 le 21/03/2026 à 10:02

Encore un électeur LFI adepte de la violence sous toutes ses formes.
C'est un véritable fléau.

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 09:39

Pas de plainte de déposée, au moins de la part du prof ?

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