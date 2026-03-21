Faits Divers

"Demain je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin" : enquête ouverte après la réception d'un courriel inquiétant à Lyon

"Demain je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin" : enquête ouverte après la réception d'un courriel inquiétant à Lyon

Ce vendredi 20 mars vers 1h du matin, plusieurs universités de Lyon ont reçu le même courriel menaçant de commettre des massacres. Une enquête a été ouverte.

Les propos sont décousus mais très inquiétants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les universités Lyon 1, 2 et 3 ont reçu le même courriel de menaces, annonçant un massacre à venir dans la journée dans le 3e arrondissement de la capitale des Gaules.

"Demain, je me rendrai dans plusieurs commissariats, universités et mairie avec plusieurs amis et je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin", écrit l'individu, promettant de s'en prendre aux "blancs", aux "gauchistes" et aux "kuffars" (infidèles non musulmans ndlr).

Pour expliquer son projet, l'auteur resté anonyme promet de faire payer Lyon "pour ce que vous avez fait en Syrie".

Les forces de l'ordre ont été prévenues et une enquête a été ouverte. Toutefois, le massacre promis pour vendredi après-midi n'a finalement jamais eu lieu. Signe qu'il s'agissait probablement d'un canular, ce qui n'exclut pas des poursuites contre son auteur une fois identifié.

7 commentaires
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neuneuil le 21/03/2026 à 13:27
Red Star Forever a écrit le 21/03/2026 à 12h54

La faute des États-Unis....pays d'agitateurs et de violents décomplexés.

D'habitude c'est Poutine! Arrête de regarder TF1 ou yann barthès!!!!!

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estrozizi le 21/03/2026 à 13:14

je vais bientôt candidater à Lyon.

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Marks and Lennon le 21/03/2026 à 13:03
baki a écrit le 21/03/2026 à 12h43

on sent a des kms que le message a été écrit par un pro RN

Plutôt un coup des Merloques, responsables de toutes nos misères.

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Red Star Forever le 21/03/2026 à 12:54
Obsdu9 a écrit le 21/03/2026 à 12h15

Les tarés poussent comme des pâquerettes, ces temps-ci... Et même depuis un bon moment déjà. Plus que de construire des prisons, c'est d'H.P que notre société semble avoir de plus en plus besoin ! En même temps, "aller bien" dans ce monde de teubés ^^...CQFD !

La faute des États-Unis....pays d'agitateurs et de violents décomplexés.

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Les nouveaux agriculteurs le 21/03/2026 à 12:50

2 ou 3 ans au Daghestan on en parle plus

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baki le 21/03/2026 à 12:43

on sent a des kms que le message a été écrit par un pro RN

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Obsdu9 le 21/03/2026 à 12:15

Les tarés poussent comme des pâquerettes, ces temps-ci... Et même depuis un bon moment déjà. Plus que de construire des prisons, c'est d'H.P que notre société semble avoir de plus en plus besoin ! En même temps, "aller bien" dans ce monde de teubés ^^...CQFD !

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