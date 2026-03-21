"Demain je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin" : enquête ouverte après la réception d'un courriel inquiétant à Lyon

Les propos sont décousus mais très inquiétants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les universités Lyon 1, 2 et 3 ont reçu le même courriel de menaces, annonçant un massacre à venir dans la journée dans le 3e arrondissement de la capitale des Gaules.

"Demain, je me rendrai dans plusieurs commissariats, universités et mairie avec plusieurs amis et je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin", écrit l'individu, promettant de s'en prendre aux "blancs", aux "gauchistes" et aux "kuffars" (infidèles non musulmans ndlr).

Pour expliquer son projet, l'auteur resté anonyme promet de faire payer Lyon "pour ce que vous avez fait en Syrie".

Les forces de l'ordre ont été prévenues et une enquête a été ouverte. Toutefois, le massacre promis pour vendredi après-midi n'a finalement jamais eu lieu. Signe qu'il s'agissait probablement d'un canular, ce qui n'exclut pas des poursuites contre son auteur une fois identifié.