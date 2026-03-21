Judiciaire

Malgré des preuves confondantes, l'auteur présumé d'un dépôt sauvage relaxé à Villefranche-sur-Saône

Malgré des preuves confondantes, l'auteur présumé d'un dépôt sauvage relaxé à Villefranche-sur-Saône

Il y a quelques jours, un homme a été jugé par le tribunal caladois pour des dépôts sauvages réalisés en mars 2024 à Marcy. Retrouvé grâce à une facture à son nom dans les déchet abandonnés, il a pourtant été relaxé faute de preuves.

Pour le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, il manquait des preuves.

Pourtant, lorsque les forces de l'ordre ont enquêté sur les dépôts sauvages réalisés en mars 2024 à Marcy dans le Beaujolais, elles n'ont pas mis longtemps à remonter la trace du suspect. Et pour cause, au milieu des cartons, meubles et du placo abandonnés en pleine nature, elles retrouvaient une facture au nom de leur suspect, ainsi que des affaires portant le même nom que sa petite-fille…

Mais face aux juges il y a quelques jours, le prévenu a nié les faits, expliquant avoir laissé ses affaires dans le logement qui lui était loué gracieusement, jusqu'au jour où il en avait été expulsé. Selon lui, c'est plutôt son propriétaire qui s'en était alors débarrassé.

Face à cette version des faits, le tribunal caladois a décidé de relaxer le quinquagénaire, estimant que rien dans l'enquête ne permettait de trancher.

3 commentaires
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Catalan le 21/03/2026 à 17:36

Villefranche et son beaujolais, Villefranche et son tribunal,,,,,

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Catalan le 21/03/2026 à 17:10

Normal Villefranche et son tribunal ONG humanitaire.

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 16:37

Villefranche le pays de la liberté pour les délinquants !
Il a au moins laissé aux juges en remerciement une caisse de beaujolpif nouveau ?

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