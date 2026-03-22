Judiciaire

Villefranche : des TIG pour avoir menacé de publier des photos dénudées d'une mineure sur les réseaux sociaux

Villefranche : des TIG pour avoir menacé de publier des photos dénudées d'une mineure sur les réseaux sociaux

Un jeune homme originaire de l'Oise a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône cette semaine. Il avait menacé une adolescente de publier les photos dénudées qu'elle lui avait envoyées.

Les faits remontent à janvier 2025. Un jeune homme échangeait sur Snapachat avec une mineure habitant le Beaujolais. A sa demande, il obtenait des photos dénudées de l'adolescente. Et en retour, il lui avait envoyé un cliché de lui en train de se masturber. Choquée par la tournure que prenait l'affaire, la jeune Rhodanienne avait mis fin à l'échange.

Selon le Progrès, le Picard était revenu à la charge, la menaçant de publier les photos sur les réseaux sociaux.

Jugé cette semaine à Villefranche-sur-Saône, le prévenu a présenté ses excuses mais a juré n'avoir eu aucune intention de mettre à exécution ses menaces.

Une version acceptée par les juges caladois qui lui ont infligé une peine de 105 de TIG. Il devra aussi verser 2500 euros à sa victime au titre des frais de justice et du préjudice moral.

2 commentaires
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Catalan le 22/03/2026 à 11:12

ouf, j ai eu peur qu il soit condamné a de la prison . Heureusement que c est a Villefranche.

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Ex Précisions le 22/03/2026 à 11:05

What else au tribunal de Villefranche !
TIG qu'il ne fera pas comme il n'y a personne pour vérifier.
Qu'on lui fasse une vasectomie il réfléchira la prochaine fois que ça le démange.

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