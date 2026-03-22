Villefranche : des TIG pour avoir menacé de publier des photos dénudées d'une mineure sur les réseaux sociaux

Les faits remontent à janvier 2025. Un jeune homme échangeait sur Snapachat avec une mineure habitant le Beaujolais. A sa demande, il obtenait des photos dénudées de l'adolescente. Et en retour, il lui avait envoyé un cliché de lui en train de se masturber. Choquée par la tournure que prenait l'affaire, la jeune Rhodanienne avait mis fin à l'échange.

Selon le Progrès, le Picard était revenu à la charge, la menaçant de publier les photos sur les réseaux sociaux.

Jugé cette semaine à Villefranche-sur-Saône, le prévenu a présenté ses excuses mais a juré n'avoir eu aucune intention de mettre à exécution ses menaces.

Une version acceptée par les juges caladois qui lui ont infligé une peine de 105 de TIG. Il devra aussi verser 2500 euros à sa victime au titre des frais de justice et du préjudice moral.