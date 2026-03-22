"Dégage de Lucenay" : après le 1er tour des municipales, un tag menaçant vise un perdant, une plainte déposée

"Davaine, dégage de Lucenay".

Ce tag, retrouvé cette semaine sur la porte d'un local poubelle de Lucenay, vise directement Antoine Davaine, colistier de la liste de Patricia Salus, battue au 1er tour des municipales.

Selon le Patriote Beaujolais, une plainte a été déposée pour tenter de retrouver l'auteur de ce graffiti. La maire réélue Valérie Dugelay a elle condamné "ces agissements inadmissibles, inacceptables".

Lucenay, ce n'est pas si loin de Clochemerle en somme.