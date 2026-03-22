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"Dégage de Lucenay" : après le 1er tour des municipales, un tag menaçant vise un perdant, une plainte déposée

"Dégage de Lucenay" : après le 1er tour des municipales, un tag menaçant vise un perdant, une plainte déposée
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La campagne des municipales a laissé des traces à Lucenay dans le Beaujolais. Un tag visant un colistier défait dès le 1er tour a été retrouvé, une plainte a été déposée.

"Davaine, dégage de Lucenay".

Ce tag, retrouvé cette semaine sur la porte d'un local poubelle de Lucenay, vise directement Antoine Davaine, colistier de la liste de Patricia Salus, battue au 1er tour des municipales.

Selon le Patriote Beaujolais, une plainte a été déposée pour tenter de retrouver l'auteur de ce graffiti. La maire réélue Valérie Dugelay a elle condamné "ces agissements inadmissibles, inacceptables".

Lucenay, ce n'est pas si loin de Clochemerle en somme.

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Lucenay

1 commentaire
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Ex Précisions le 22/03/2026 à 10:15

Il faudrait interdire la vente et la consommation de beaujolpif nouveau pendant les élections, après on se retrouve avec des décérébrés qui font n'importe quoi ;-)

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