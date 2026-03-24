Attaque d’un fourgon blindé près de Lyon : les malfaiteurs en fuite après une tentative ratée

Une tentative de braquage visant un fourgon blindé s’est produite ce mardi 24 mars au matin, à hauteur de Beynost, dans l’Ain, à proximité immédiate de la métropole lyonnaise.
Selon BFM Lyon, plusieurs individus – entre trois et cinq – ont pris pour cible le véhicule de transport de fonds dans une opération visiblement organisée. Deux voitures ont été utilisées pour bloquer le fourgon : l’une positionnée à l’avant, l’autre à l’arrière.
Les assaillants ont tenté de forcer les convoyeurs à sortir en cherchant à incendier le véhicule. Ils ont également porté des coups à ces derniers. Malgré cette violence, aucun tir d’arme à feu n’a été signalé.
Des véhicules incendiés après l’attaque
Face à la résistance des convoyeurs, les suspects n’ont pas réussi à s’emparer du contenu du fourgon. Ils ont finalement pris la fuite à bord d’un troisième véhicule.
Dans leur sillage, les malfaiteurs ont incendié les voitures utilisées lors de l’attaque. Deux d’entre elles ont été retrouvées brûlées à proximité des lieux. Le véhicule ayant servi à la fuite a, lui aussi, été retrouvé incendié à Thil, à quelques kilomètres de Beynost.
La police judiciaire de Lyon s’est saisie de l’enquête.
Plus de LFI c'est plus de délits.Signaler Répondre
Ils ne pensent pas au bilan carbone de leurs actes ?Signaler Répondre
Des guenilles rien que des guenilles !Signaler Répondre
Faut bien payer la campagne municipalSignaler Répondre