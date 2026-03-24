Attaque d’un fourgon blindé près de Lyon : les malfaiteurs en fuite après une tentative ratée

Une tentative de braquage visant un fourgon blindé s’est produite ce mardi 24 mars au matin, à hauteur de Beynost, dans l’Ain, à proximité immédiate de la métropole lyonnaise.

Selon BFM Lyon, plusieurs individus – entre trois et cinq – ont pris pour cible le véhicule de transport de fonds dans une opération visiblement organisée. Deux voitures ont été utilisées pour bloquer le fourgon : l’une positionnée à l’avant, l’autre à l’arrière.

Les assaillants ont tenté de forcer les convoyeurs à sortir en cherchant à incendier le véhicule. Ils ont également porté des coups à ces derniers. Malgré cette violence, aucun tir d’arme à feu n’a été signalé.

Des véhicules incendiés après l’attaque

Face à la résistance des convoyeurs, les suspects n’ont pas réussi à s’emparer du contenu du fourgon. Ils ont finalement pris la fuite à bord d’un troisième véhicule.

Dans leur sillage, les malfaiteurs ont incendié les voitures utilisées lors de l’attaque. Deux d’entre elles ont été retrouvées brûlées à proximité des lieux. Le véhicule ayant servi à la fuite a, lui aussi, été retrouvé incendié à Thil, à quelques kilomètres de Beynost.

La police judiciaire de Lyon s’est saisie de l’enquête.