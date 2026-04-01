Sécurité

Test grandeur nature du système FR-Alert ce jeudi à Lyon

Test grandeur nature du système FR-Alert ce jeudi à Lyon

Un exercice de sécurité civile est organisé ce jeudi 2 avril dans le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Le dispositif FR-Alert sera testé auprès des habitants de plusieurs arrondissements.

Les Lyonnais pourraient être surpris ce jeudi matin. Un exercice de sécurité civile est organisé ce jeudi 2 avril dans le tunnel de la Croix-Rousse, avec un test du dispositif d’alerte FR-Alert dans plusieurs arrondissements.

Le test concernera les personnes situées dans les 1er, 4e, 6e et 9e arrondissements de Lyon. Les habitants présents dans ces zones pourraient recevoir une notification accompagnée d’un signal sonore sur leur téléphone portable. Un message qui précisera explicitement qu’il s’agit d’un exercice.

Les autorités tiennent à rassurer : aucune action ne sera attendue de la part de la population. Ce test vise uniquement à vérifier le bon fonctionnement du système FR-Alert, qui permet d’alerter en temps réel en cas de danger (accident majeur, catastrophe, etc.).

Un exercice sans impact sur la circulation

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le tunnel de la Croix-Rousse restera ouvert. L’exercice est dit "cadre", c’est-à-dire sans déploiement de moyens sur le terrain.

Organisé sous l’autorité de la préfecture du Rhône, cet exercice s’inscrit dans une série d’entraînements réguliers visant à améliorer la coordination des services en cas d’urgence.

Si votre téléphone sonne de manière inhabituelle ce jeudi matin à Lyon, pas d’inquiétude. Ce sera simplement un test… mais en conditions réelles.

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FR-Alert

6 commentaires
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Val le 02/04/2026 à 18:56

Bonjour,
Personnellement, j'ai reçu la notification de fin d'alerte mais n'ai pas entendu de sonnerie de déclenchement de l'alerte
Ma mère, quant à elle n'a pas reçu de message.

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Catalan le 02/04/2026 à 17:58

perso j ai rien reçu

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dogaddict le 02/04/2026 à 15:17

J’ai reçu le message d’alerte très fort dans ma voiture alors que j’arrivais en fin des S de la Croix Rousse. D’accord il était précisé que c’était la fin du confinement, puis qu’il s’agissait d’un exercice, mais c’était tout de même très impressionnant !

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FCLYON6 le 01/04/2026 à 23:31

il faudrait déjà qu’elle fonctionne au bon endroit l’alerte a fonctionné la dernière fois les personnes n’étaient pas sur le secteur et ceux qui était près du lieu rien aucune alerte

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lyon avec zemmour le 01/04/2026 à 22:37

Personnellement j'ai désactivé l'option sur mon téléphone. La seule nouvelle que j'attends c'est l'election de Zemmour !

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 18:42

Ils font sonner quelques smartphone et la com c'est "vous avez vu en cas d'alerte on est au top"...
Il y en a eu une l'an dernier chez moi aucun tél n'a sonné ni chez les voisins ni dans le centre ville ;-)

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