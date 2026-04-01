Test grandeur nature du système FR-Alert ce jeudi à Lyon

Les Lyonnais pourraient être surpris ce jeudi matin. Un exercice de sécurité civile est organisé ce jeudi 2 avril dans le tunnel de la Croix-Rousse, avec un test du dispositif d’alerte FR-Alert dans plusieurs arrondissements.

Le test concernera les personnes situées dans les 1er, 4e, 6e et 9e arrondissements de Lyon. Les habitants présents dans ces zones pourraient recevoir une notification accompagnée d’un signal sonore sur leur téléphone portable. Un message qui précisera explicitement qu’il s’agit d’un exercice.

Les autorités tiennent à rassurer : aucune action ne sera attendue de la part de la population. Ce test vise uniquement à vérifier le bon fonctionnement du système FR-Alert, qui permet d’alerter en temps réel en cas de danger (accident majeur, catastrophe, etc.).

Un exercice sans impact sur la circulation

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le tunnel de la Croix-Rousse restera ouvert. L’exercice est dit "cadre", c’est-à-dire sans déploiement de moyens sur le terrain.

Organisé sous l’autorité de la préfecture du Rhône, cet exercice s’inscrit dans une série d’entraînements réguliers visant à améliorer la coordination des services en cas d’urgence.

Si votre téléphone sonne de manière inhabituelle ce jeudi matin à Lyon, pas d’inquiétude. Ce sera simplement un test… mais en conditions réelles.