350 exposants, conférences, ateliers… ce qui fait le succès du Salon du Randonneur à Lyon

Le Salon du Randonneur s’impose un peu plus comme un rendez-vous incontournable à Lyon. Organisée du 20 au 22 mars derniers au Centre de Congrès, l’édition 2026 a rassemblé près de 12 000 visiteurs, confirmant l’engouement croissant pour les activités de plein air.

Sur 5000 m², plus de 350 exposants et co-exposants étaient présents, représentant l’ensemble de l’écosystème : destinations touristiques, équipementiers, voyagistes ou encore fédérations.

Au-delà de la fréquentation, les organisateurs mettent en avant la qualité du visitorat. Les visiteurs se déplacent avec des projets précis, à la recherche d’itinéraires, d’équipements ou de conseils pour organiser leurs séjours. Une tendance confirmée par les exposants, qui évoquent des retombées commerciales concrètes.

Quatorze conférences et plus de 40 ateliers ont été proposés, autour de thématiques comme la sécurité, l’itinérance ou les nouvelles pratiques. Ces formats, très suivis, permettent aux visiteurs de passer "de l’envie à l’action".

Autre évolution notable : la place croissante des femmes dans la pratique, mise en avant lors de plusieurs temps forts, ainsi que l’intérêt pour des approches plus responsables, comme l’upcycling.

Fort de ce succès, le Salon du Randonneur prépare déjà sa prochaine édition, prévue du 19 au 21 mars 2027.

Avec l'objectif d'élargir encore son périmètre pour devenir une véritable vitrine des pratiques outdoor, en intégrant davantage le vélo ou le trail. Une stratégie destinée à attirer un public plus jeune et à accompagner l’évolution des usages.

À Lyon, le Salon du Randonneur confirme ainsi sa montée en puissance, porté par un engouement durable pour les activités de pleine nature. Et déjà, l’événement regarde plus loin que la simple randonnée.