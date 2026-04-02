Entre magie, image et imaginaire : Goupil & Kosmao au Théâtre de la Renaissance

Au départ, il y a Goupil, un personnage issu du spectacle Le Bruit des Loups. Ce renard taxidermisé, transformé en écharpe puis en marionnette, est devenu un personnage à part entière, doté de comportements anthropomorphes. Son potentiel expressif et comique a naturellement conduit Étienne Saglio à imaginer une forme plus légère, accessible et tournée vers un large public, notamment le jeune public.

Dans Goupil & Kosmao, le spectateur assiste à un numéro de cabaret où un magicien, Kosmao, présente ses illusions accompagné de son assistant Goupil. Très vite, la mécanique se dérègle : Goupil, personnage rebelle et imprévisible, perturbe les tours et détourne les règles du jeu. Cette tension entre maîtrise et chaos structure l’ensemble du spectacle et en fait un duo comique efficace et surprenant.

L’esthétique du spectacle s’inspire des univers du cabaret, des cartoons et du cinéma d’animation. Le rythme, le geste et le travail sonore participent à construire une narration visuelle où l’image devient langage. Progressivement, le spectacle bascule dans un univers qui évoque un film d’animation se construisant en direct sous les yeux du public.

La démarche d’Étienne Saglio repose sur une écriture visuelle où les images précèdent le récit. À partir de croquis et d’expérimentations, il construit un ensemble qui s’organise peu à peu en narration. La magie devient alors un outil d’expression au service de l’imaginaire, dans une approche où chacun peut projeter sa propre lecture.

Le Théâtre de La Renaissance s’inscrit dans une ligne artistique affirmée, portée cette saison par Hugo Frison. Unique scène conventionnée Art et Création, Scènes et Musiques de la métropole lyonnaise, le lieu défend une identité forte, marquée par une programmation où la musique occupe une place centrale. Les œuvres présentées donnent ainsi souvent "à voir la musique" sur le plateau, dans une approche sensible et incarnée du spectacle vivant.

Cette ligne s’accompagne d’une ouverture aux formes hybrides et aux croisements entre disciplines. Théâtre d’objets, cirque, danse, musiques actuelles ou encore performances sonores viennent enrichir une programmation qui fait dialoguer les arts entre eux. Dans cette dynamique, le théâtre affirme également sa volonté de proposer des expériences accessibles, intergénérationnelles et ancrées dans l’imaginaire collectif.

🎩 Goupil & Kosmao

📍 Théâtre de La Renaissance : 7 rue Orsel, 69600 Oullins-Pierre-Bénite

📅 Mardi 7 avril 2026

🕒 19h00

📅 Mercredi 8 avril 2026

🕒 15h00

📅 Mercredi 8 avril 2026

🕒 19h00

💰 Tarifs : de 6€ à 30€

🎟 Billetterie : https://theatrelarenaissance.notre-billetterie.com/billets?spec=929

ℹ️ Plus d’informations : https://www.theatrelarenaissance.com/spectacle/goupil-et-kosmao/