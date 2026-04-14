La mexicanisation métropolitaine

Finis les 3 V : Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin comme épicentre de la délinquance. Pas une ville n’est à l’abri.
L’addition du Covid, la faiblesse régalienne et la mandatures écologistes a transformé nos rues en jeux GTA où faire du mal rapporte des points.
Faut pas compter sur les politiques, car comme disait cette grande philosophe des années 90, Princesse Erika : "Trop de blabla, me dit cet homme-là, trop de blabla, j’ai donné déjà."
Se rappeler des années Sarkozy, une grande bouche, mais des actions contre-productive.
Depuis 50 ans, l’État fort que le général de Gaulle nous a légué est infesté par la chienlit. Moins d’actions que de tergiversations.
Les enfants de soixante-huitards ont pris le pouvoir : des hommes et des femmes élevés sous les principes de Dolto, qui a pour fils, je vous le rappelle, Carlos, pas le terroriste mais le saltimbanque en salopette bariolée. Chaque fois que "Big Bisous" passe à la radio, je la hais encore plus fort.
Bref, cette génération qui a connu les tempêtes émotionnelles à l’abri des grands appartements haussmanniens ne connaît rien à l’insécurité, ne pouvant réfléchir sur des situations jamais vécues. Pour eux, une situation de danger, c’est une piste de ski à Courchevel qui serait mal damée.
Alors, de l’action ou de bonnes idées, il faut les chercher ailleurs, chez nos voisins européens, où se promener dans la rue ne crée pas d’angoisse.
Légalisation des drogues douces comme en Allemagne pour assécher les réseaux mafieux et concentrer nos forces de l’ordre sur les drogues dures.
Externalisation des centres de rétention et des prisons pour les étrangers dans des pays qui donnent envie de retrouver son passeport.
Expulsion des squatteurs dans le mois et condamnations selon la gravité de l’action.
Fichier des mauvais payeurs pour redonner foi aux loueurs et limiter les discriminations.
La confiscation automatique des véhicules ayant servi aux rodéos : ils se débrouillent avec le dealer, véritable propriétaire de la Ferrari.
Confiscation des trottinettes qu on soit le propriétaire ou pas roulant à plusieurs ou sur les trottoirs.
Expulsion des dealers des logements sociaux, même si leur logement se trouve loin du point de deal.
Contrôles des douanes systématiques pour s’assurer que les prestations sociales ne soient pas détournées par les propriétaires des Mercedes Classe C.
Confiscation du véhicule si du protoxyde d’azote se trouve dans l’habitacle, consommateurs ou pas.
Un État faible crée des délinquants forts. Il est temps que la peur change de camp.
Farid Ben Moussa
Militant associatif
C'est fort probable, vu qu'il ne lui reste que l'étiquette "militant associatif"!Signaler Répondre
Toit pareil, du bon sens !Signaler Répondre
merciSignaler Répondre
Bonjour Farid, je suis en accord avec la plupart de vos propositions sauf une..Signaler Répondre
La légalisation des drogues dites douces..
On voit bien qu'au Pays Bas ca n'a rien arrangé au contraire, ce pays a été tres longtemps le repère des trafiquants en Europe et ca l'est toujours aujourd'hui meme si depuis 10ans la cocaïne est partout.
Les mafias en Hollande ont assassiner des avocats, des journalistes, mis sous escortes policières le premier ministre et sont capable de menacer la famille royale..
A peine a t-on franchi la frontière que sur l'autoroute des voitures te suivent et te propose une multitude de produits stupéfiant et ils ont du cannabis moins cher que dans les commerces..
Légalisé n'empêchera rien, je m'étonne que vous ne proposez pas une destruction totale des champs de pavot, de coca et de cannabis ya que comme cela qu'on peut détruire le trafic de drogue, mais pour ca ils faut leur faire la guerre tout simplement ..
Et normalement les armées du monde entier en sont largement capable.
Je viens de lire l'article, c'est le programme de Georgia Méloni !!Signaler Répondre
C'est dingue dès qu'on constate les problèmes de la société, on est RN !Signaler Répondre
Vraiment des petits cerveaux cette gauche.
A lire ce texte, Farid va bientôt adhérer à un parti d'extrême droite.Signaler Répondre
Ou alors c'est juste des tartarinades de matamore ...
Ce pavé pour ne pas dire qu'en important le tiers monde, on devient le tiers monde.Signaler Répondre
La mexicanisation maghrébine métropolitaine eut-été plus appropriéSignaler Répondre
sacré Farid! aprés avoir soutenu Aulas, la semaine derniére c'était "mes cousins sont passés, ça vous la coupe hein les fachos" aujourdhui il veut carrément organiser des déportations de clandestins. T'es en plein délire Farid.Signaler Répondre
Sacré Farid! Le blabla tu connais toi !Signaler Répondre
La réalité est dure et ne va pas s'améliorer... d'un côté des clown qui filment et qui passent sur les réseaux sociaux, d'autres qui bâtissent encore et encore des pistes vélo, c'est la voie facile à la criminalitéSignaler Répondre
Merci à vous ! Que du bon sens dans vos réflexions et vos propositions qui ne sont pourtant pas utopiques ou irréalistes.Signaler Répondre