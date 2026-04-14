Lyon : la ministre Camille Galliard-Minier attendue pour la conférence mondiale sur Alzheimer

La ministre Camille Galliard-Minier est attendue ce mardi 14 avril à Lyon. Elle participera à la cérémonie d’ouverture de la 37e Conférence mondiale Alzheimer’s Disease International, organisée au Centre des Congrès de Lyon.

Cet événement réunit des experts, chercheurs, professionnels de santé et associations venus du monde entier.

Au cœur des échanges : la recherche, le diagnostic et la prise en charge des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer, ainsi que l’accompagnement des patients et de leurs proches.

La venue de la ministre s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la mobilisation autour de ces enjeux de santé publique.

Avant de rejoindre le centre des congrès, la ministre se rendra à l’EKLYA School of Business, à Écully.

Elle y visitera les magasins-école et participera à des échanges avec les étudiants et les professionnels, autour des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle, notamment pour les publics en parcours adaptés.