Politique

Lyon : la ministre Camille Galliard-Minier attendue pour la conférence mondiale sur Alzheimer

Lyon : la ministre Camille Galliard-Minier attendue pour la conférence mondiale sur Alzheimer

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées se rend à Lyon ce mardi 14 avril pour participer à l’ouverture de la conférence mondiale Alzheimer’s Disease International. Une visite également marquée par une étape à Écully.

La ministre Camille Galliard-Minier est attendue ce mardi 14 avril à Lyon. Elle participera à la cérémonie d’ouverture de la 37e Conférence mondiale Alzheimer’s Disease International, organisée au Centre des Congrès de Lyon.

Cet événement réunit des experts, chercheurs, professionnels de santé et associations venus du monde entier.

Au cœur des échanges : la recherche, le diagnostic et la prise en charge des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer, ainsi que l’accompagnement des patients et de leurs proches.

La venue de la ministre s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la mobilisation autour de ces enjeux de santé publique.

Avant de rejoindre le centre des congrès, la ministre se rendra à l’EKLYA School of Business, à Écully.

Elle y visitera les magasins-école et participera à des échanges avec les étudiants et les professionnels, autour des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle, notamment pour les publics en parcours adaptés.

2 commentaires
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Ex déjà fait le 14/04/2026 à 13:48
Ex Précisions a écrit le 14/04/2026 à 12h15

Inconnue au bataillon cette dame, mais si c'est pour la bonne cause.
J'aimerai bien savoir en 9 ans combien il y a eu de ministres, de ministres délégués et de conseillers proches de mr macron...
.
Et combien ont été recasés après à de très bons postes bien rémunérés sans avoir aucune connaissance du job, nommés par le président.
Exemples :
Castaner président du grand port de Marseille.
Castex président SNCF (lui aimait bien les trains quand il était petit).
Catherine Pégard présidente du château de Versailles.
Etc...

Tu sais que tu as déjà posté ce message ?

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Compte à rebours enclenché le 14/04/2026 à 12:35

Près pour les commentaires du genre "avec notre pognon", "on a de bons restos dans le coin", bref du droitardisme et du gôchisme pur jus.

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Ex Précisions le 14/04/2026 à 12:15

Inconnue au bataillon cette dame, mais si c'est pour la bonne cause.
J'aimerai bien savoir en 9 ans combien il y a eu de ministres, de ministres délégués et de conseillers proches de mr macron...
.
Et combien ont été recasés après à de très bons postes bien rémunérés sans avoir aucune connaissance du job, nommés par le président.
Exemples :
Castaner président du grand port de Marseille.
Castex président SNCF (lui aimait bien les trains quand il était petit).
Catherine Pégard présidente du château de Versailles.
Etc...

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