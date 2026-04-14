Faits Divers

Soupçons de proxénétisme à Lyon : une adolescente de 15 ans secourue après un calvaire, trois suspects arrêtés

Soupçons de proxénétisme à Lyon : une adolescente de 15 ans secourue après un calvaire, trois suspects arrêtés
Soupçons de proxénétisme à Lyon : une adolescente de 15 ans secourue après un calvaire, trois suspects arrêtés - LyonMag

Les policiers lyonnais sont intervenus en urgence dans un appartement.

Les faits se sont déroulés ce lundi 13 avril 2026 dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon. Alertés en soirée par des informations jugées préoccupantes selon ActuLyon, les policiers sont intervenus dans un appartement situé rue Roquette, à proximité de la station de métro Valmy.

Sur place, les forces de l’ordre ont rapidement localisé le logement, qui serait une location de courte durée. Des renforts ont été mobilisés afin de sécuriser l’intervention.

Les policiers ont ensuite pénétré dans l’appartement. À l’intérieur, une adolescente âgée de 15 ans a été découverte. Selon les premiers éléments, elle pourrait avoir été contrainte à se prostituer.

Trois personnes ont été interpellées sur les lieux et placées en garde à vue. Une femme ferait partie des suspects. Deux armes à feu ont également été saisies lors de l’opération.

La victime a été prise en charge par les services de secours. Les circonstances précises des faits et leur durée restent à établir. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour des faits de recours à la prostitution, séquestration et proxénétisme sur mineur de plus de 15 ans.

3 commentaires
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Calaplane le 14/04/2026 à 19:57
Calahann a écrit le 14/04/2026 à 19h52

Si le proxénétisme est avéré, bin il faut sévèrement punir les protagonistes et les enfermer avec des détenus qui ont la haine contre ces agissements.

Je te cite dans le texte : « Stop à l'incarcération à outrance ! »
Et pour ce qui est de tes fantasmes, tu n’es pas sur le bon site.

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Calahann le 14/04/2026 à 19:52

Si le proxénétisme est avéré, bin il faut sévèrement punir les protagonistes et les enfermer avec des détenus qui ont la haine contre ces agissements.

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YES and NO le 14/04/2026 à 17:18

Appart AIRBNB ,à tous les coups,c'est une pratique très courante,et dé....lasse

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