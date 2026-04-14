Soupçons de proxénétisme à Lyon : une adolescente de 15 ans secourue après un calvaire, trois suspects arrêtés

Les faits se sont déroulés ce lundi 13 avril 2026 dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon. Alertés en soirée par des informations jugées préoccupantes selon ActuLyon, les policiers sont intervenus dans un appartement situé rue Roquette, à proximité de la station de métro Valmy.

Sur place, les forces de l’ordre ont rapidement localisé le logement, qui serait une location de courte durée. Des renforts ont été mobilisés afin de sécuriser l’intervention.

Les policiers ont ensuite pénétré dans l’appartement. À l’intérieur, une adolescente âgée de 15 ans a été découverte. Selon les premiers éléments, elle pourrait avoir été contrainte à se prostituer.

Trois personnes ont été interpellées sur les lieux et placées en garde à vue. Une femme ferait partie des suspects. Deux armes à feu ont également été saisies lors de l’opération.

La victime a été prise en charge par les services de secours. Les circonstances précises des faits et leur durée restent à établir. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour des faits de recours à la prostitution, séquestration et proxénétisme sur mineur de plus de 15 ans.