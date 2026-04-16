Lyon : un employé de supermarché attaqué par le chien d'un SDF après un vol

Le jeudi 9 avril dernier, un agent de sécurité remarquait le petit manège d'un SDF dans les allées du Lidl de la rue Marius-Berliet dans le 8e arrondissement de Lyon. Equipé d'un carton, l'individu y dissimulait des articles puis tentait de passer la caisse sans payer.
Intercepté une première fois, le voleur était ensuite revenu pour réclamer son carton confisqué. A ce moment-là, une altercation avec le vigile éclatait, et un salarié du supermarché était venu à la rescousse.
Mais le SDF avait également du renfort puisqu'il a ordonné à son chien de l'aider et d'attaquer ses assaillants. Le molosse s'est exécuté, mordant violemment le bras de l'employé. Ce dernier a été hospitalisé et a obtenu 15 jours d'ITT selon le Progrès.
La victime, ainsi que sa direction, ont porté plainte.
J'espère que ce pauvre chien ne sera pas la victime de ce cas social...Signaler Répondre
Pas obligatoirement, ça dépend des lieux et des lois. Effectivement, à Lyon, oui, mais ceci dépend de la législation locale, ici la métropole.Signaler Répondre
quand les employés arrêteront de vouloir faire le taf de la sécurité alors qu’il gagne déjà que dalle, y’a un agent , règlement entre deux hommes elle vient ramener ça trouche et se fait mordre !! qu’elle reste à ça place la prochaine fois !!!Signaler Répondre
Encore un sdf qui a trouvé le moyen d'être nourri et logé en taule, finallement sa vie s'améliore tout en faisant acte de cruauté envers les autres, magnifique !Signaler Répondre
j,espère pour cet employé que le chien était vacciné....Signaler Répondre
Genre d'altercation typique de la france, depuis 50 ans au moins.Signaler Répondre
Les chiens doivent être tenus en laisse, c'est la loi pour tous. Sauf pour les SDF. C'est toujour la même questionSignaler Répondre
Juste dans TA tête qui apparemment n’a pas l’électricité à tous les étages ! 😂Signaler Répondre
Une frange de la nouvelle france...Signaler Répondre