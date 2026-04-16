Faits Divers

Lyon : un employé de supermarché attaqué par le chien d'un SDF après un vol

Lyon : un employé de supermarché attaqué par le chien d'un SDF après un vol

Le 9 avril dernier, un employé d'un Lidl du 8e arrondissement de Lyon a été brutalement mordu par le chien d'un SDF. Ce dernier, maintenu par un agent de sécurité après un vol, lui avait ordonné de passer à l'attaque.

Le jeudi 9 avril dernier, un agent de sécurité remarquait le petit manège d'un SDF dans les allées du Lidl de la rue Marius-Berliet dans le 8e arrondissement de Lyon. Equipé d'un carton, l'individu y dissimulait des articles puis tentait de passer la caisse sans payer.

Intercepté une première fois, le voleur était ensuite revenu pour réclamer son carton confisqué. A ce moment-là, une altercation avec le vigile éclatait, et un salarié du supermarché était venu à la rescousse.

Mais le SDF avait également du renfort puisqu'il a ordonné à son chien de l'aider et d'attaquer ses assaillants. Le molosse s'est exécuté, mordant violemment le bras de l'employé. Ce dernier a été hospitalisé et a obtenu 15 jours d'ITT selon le Progrès.

La victime, ainsi que sa direction, ont porté plainte.

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
LéoChater le 16/04/2026 à 11:15

J'espère que ce pauvre chien ne sera pas la victime de ce cas social...

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 16/04/2026 à 10:39
Géométries toujours plus variables a écrit le 16/04/2026 à 08h57

Les chiens doivent être tenus en laisse, c'est la loi pour tous. Sauf pour les SDF. C'est toujour la même question

Pas obligatoirement, ça dépend des lieux et des lois. Effectivement, à Lyon, oui, mais ceci dépend de la législation locale, ici la métropole.

Signaler Répondre
avatar
jaime pas les chien le 16/04/2026 à 10:36

quand les employés arrêteront de vouloir faire le taf de la sécurité alors qu’il gagne déjà que dalle, y’a un agent , règlement entre deux hommes elle vient ramener ça trouche et se fait mordre !! qu’elle reste à ça place la prochaine fois !!!

Signaler Répondre
avatar
French connection le 16/04/2026 à 09:48

Encore un sdf qui a trouvé le moyen d'être nourri et logé en taule, finallement sa vie s'améliore tout en faisant acte de cruauté envers les autres, magnifique !

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 16/04/2026 à 09:01

j,espère pour cet employé que le chien était vacciné....

Signaler Répondre
avatar
Nouvelle france pas nouvelle le 16/04/2026 à 08:59

Genre d'altercation typique de la france, depuis 50 ans au moins.

Signaler Répondre
avatar
Géométries toujours plus variables le 16/04/2026 à 08:57

Les chiens doivent être tenus en laisse, c'est la loi pour tous. Sauf pour les SDF. C'est toujour la même question

Signaler Répondre
avatar
Alex SDF le 16/04/2026 à 08:52
J6 a écrit le 16/04/2026 à 08h27

Une frange de la nouvelle france...

Juste dans TA tête qui apparemment n’a pas l’électricité à tous les étages ! 😂

Signaler Répondre
avatar
J6 le 16/04/2026 à 08:27

Une frange de la nouvelle france...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.