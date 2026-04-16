Lyon : un employé de supermarché attaqué par le chien d'un SDF après un vol

Le jeudi 9 avril dernier, un agent de sécurité remarquait le petit manège d'un SDF dans les allées du Lidl de la rue Marius-Berliet dans le 8e arrondissement de Lyon. Equipé d'un carton, l'individu y dissimulait des articles puis tentait de passer la caisse sans payer.

Intercepté une première fois, le voleur était ensuite revenu pour réclamer son carton confisqué. A ce moment-là, une altercation avec le vigile éclatait, et un salarié du supermarché était venu à la rescousse.

Mais le SDF avait également du renfort puisqu'il a ordonné à son chien de l'aider et d'attaquer ses assaillants. Le molosse s'est exécuté, mordant violemment le bras de l'employé. Ce dernier a été hospitalisé et a obtenu 15 jours d'ITT selon le Progrès.

La victime, ainsi que sa direction, ont porté plainte.