Le TGV Lyon-Paris de Renfe ne verra pas le jour : une ligne Paris-Dijon-Lyon dans le viseur ?

L’opérateur ferroviaire espagnol Renfe a fait le choix de suspendre son projet de liaison à grande vitesse entre Lyon et Paris.

Le 1er avril, l’entreprise a officialisé l’abandon temporaire de ses créneaux de circulation, évoquant une incapacité à se projeter dans un calendrier fiable.

À court terme, Renfe ne circulera pas entre Lyon et Paris, la liaison reste assurée par la SNCF et Trenitalia, tandis que l’opérateur espagnol maintient ses lignes internationales existantes.

Renfe cherche sans succès à faire homologuer ses trains S 106 en France depuis 2022 déjà, malgré plusieurs phases d’essais. Les lancements commerciaux, prévus entre 2023 et 2025, ont été reportés à cause d’échanges complexes avec les autorités.

L’entreprise explore désormais une alternative hors réseau à grande vitesse. Renfe prépare une candidature pour exploiter la ligne régionale Paris-Dijon-Lyon, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence engagée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Des documents administratifs mentionnent des collaborations avec KPMG et Ingerop, ainsi qu’un partenariat avec Orange pour la gestion des données.

Le calendrier prévoit des offres successives jusqu’à fin 2026, pour une attribution en 2027 et une mise en service entre 2029 et 2030.