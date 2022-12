Train Lyon-Barcelone : la SNCF l’abandonne, les Espagnols veulent l’utiliser

La SNCF avait stoppé cette ligne le 11 décembre à cause des "mauvais résultats". Même si la société de chemins de fer cherchait un compromis avec son homologue espagnol, la Renfe, "aucune solution satisfaisante collective n’a été trouvée".

Si la SNCF ne souhaite pas garder cette ligne, ce n’est pas l’avis de la Renfe. Pendant le forum SER conversa du 21 décembre, la représentante institutionnelle de la société en Catalogne Mayte Castillo a déclaré son envie d’utiliser cette ligne : "On espère qu’en 2023 on pourra reprendre les liaisons jusqu’à Marseille et Lyon."

La ligne entre Paris et Barcelone reste quant à elle utilisée par la SNCF mais risque d’être en concurrence avec la Renfe. D’autant plus que la société française va arrêter les liaisons Marseille-Madrid et Toulouse-Bordeaux.